Певица Светлана Лобода назвала свою поездку в разрушенный российскими войсками Ирпень самым сложным днем в жизни.

— Вчера был один из самых сложных дней в моей жизни… Вчера я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину! Мой родной город. Любимый. Земля моего детства и теплых воспоминаний. Разрушенные дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулеметов, дотла сгоревшие дома, уничтоженный дом культуры. Внутри только застывший ужас и холод, — написала певица.

Свой пост в Instagram Светлана Лобода сопроводила видео, на котором ходит по разрушенному дому. Ужасные кадры сопровождает трек Макса Коржа Свой дом.

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О визите Светланы Лободы в Ирпень стало известно вчера вечером. Певица долго не могла четко озвучить свою позицию о войне в Украине, но сейчас заметно активизировалась.

Артистка запустила центр психологической помощи украинцам, а также перечислила значительную сумму в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

На 100-й день войны Лобода презентовала молитву на украинском языке.