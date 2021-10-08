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Ланцюги та танці на воді: Злата Огнєвіч презентувала новий кліп

8 Жовтня 2021, 10:16 Каріна Зуєва
Злата Огневич
Джерело: Злата Огнєвіч

Українська співачка і головна героїня романтичної реаліті-шоу Злата Огнєвіч презентувала кліп на пісню Клинок.

Як і віщував анонс, який Огнєвіч публікувала раніше, робота вийшла надто гарячою і нетиповою для артистки. Однак у кліпі вона предстала в зовсім іншому образі.

У відеоролику виконавиця постала в корсеті з сіточкою та спідниці, з під якої виднілася її ідеальна фігура. На голові у артистки – афрокосички.

– Пісня Клинок – це мій особистий маніфест. У сучасному світі стосунки перетворилися в поп-корн, люди перестали цінувати щирість, близькість і важливість свого партнера. Так часто чую про знайомства на одну ніч, розбиті серця і порожні надії. Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини і відповісти на його поклик.

Новина доповнюється…

Теги
Злата Огнєвіч , Новий кліп , Прем’єра
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