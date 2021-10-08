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Цепи и танцы на воде: Злата Огневич презентовала новый клип

8 октября 2021, 10:16 Каріна Зуєва
Злата Огневич
Источник: Злата Огнєвіч

Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Злата Огневич презентовала клип на песню Клинок.

Как и предвещал анонс, который Огневич публиковала ранее, работа вышла очень горячей и нетипичной для артистки. Однако в клипе она предстала в совершенно ином образе.

В видеоролике исполнительница предстала в корсете с сеточкой и юбке, из под которой виднелась ее идеальная фигура. На голове у артистки — афрокосички.

— Песня Клинок — это мой личный манифест. В современном мире отношения превратились в поп-корн, люди перестали ценить искренность, близость и важность своего партнера. Так часто слышу о знакомствах на одну ночь, разбитых сердцах и пустых надеждах. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его зов, — говорит Злата.

Режиссером клипа стала Елена Захарчук.

  • Очень понравилось исполнение и образ!
  • На украинском языке было бы лучше.
  • Немного не хватает эффекта.
  • Злата — птичка певчая.
  • Поддерживаю ваш манифест. Согласна, что искренность, чувства и отношения должны быть важнее внешнего антуража.
  • Такая манера пения вам очень идет, интересно слушать перепады голоса с уверенного и гордого до нежного и беззащитного, — пишут в комментариях под видео.
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Теги
Злата Огнєвіч , Новий кліп , Прем’єра
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