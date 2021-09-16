Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч заспівала для костюмованої драми Кава з кардамоном, яку покажуть на телеканалі СТБ.

На знімальному майданчику – важка романтична артилерія: квіти, свічки, багато рожевого та рояль, за яким Злата Огнєвіч. Саме так знімали кліп на саундтрек до нового серіалу СТБ Кава з кардамоном.

Це історія про заборонене кохання молодої українки та польського шляхтича. Між ними – прірва: вік, соціальний статус і обручка в нього на пальці. Однак закоханих ніщо не зупиняє.

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Події відбуваються в XIX столітті – епоха кринолінів і корсетів. Костюмів для серіалу створили понад тисячу, одних лише суконь – кілька сотень.

– Сукня головної героїні вишита вручну. Бісер, італійська тафта, шовк і багато іншої краси, – говорить креативний продюсер, художниця з гриму та костюмів Вікторія Шостак.

Серіал знятий за романом-бестселером української письменниці Наталії Гурницької. Ідея екранізувати книгу належить акторці та шоуранерці Олені Лавренюк. Вона і зіграла головну героїню Анну в парі з польською кінозіркою Павлом Делонгом.

– Я коли читала книгу, то плакала і раділа разом із героїнею. Після цього дала почитати її своїй мамі, а вона – подругам. І всі однозначно говорили, що це так чіпляє за живе. І я зрозуміла, що хочу це екранізувати, – розповіла Олена Лавренюк.

Режисер Ірина Громозда зазначила, що їй захотілося трошки розкрити токсичність стосунків, хоч роман і не передбачає цього.

– Коли головні герої незвичайні люди і стосунки між ними складаються не просто з любові, і вони не просто взяли й подолали певні моменти. Хтось аб’юзер, хтось слабкий, незважаючи на те, що це головні герої й ми не звикли їх бачити такими, – сказала вона.

Саундтрек до серіалу Злата Огнєвіч записувала в перервах між зйомками Холостячки. Вони, до речі, вже закінчилися та пристрастей там теж вистачає.

У свою чергу співачка зазначила, що кожен учасник шоу Холостячка – влаштовував їй незабутні романтичні побачення.

Прем’єра нового сезону Холостячки вже цієї п’ятниці, 17 вересня. А ось серіал Кава з кардамоном глядачі побачать на екранах наприкінці 2021 року.

Чи зможуть закохані витримати біль і осуд? І що переможе – серце або зобов’язання? Пісня Злати Огнєвіч розгадок не дає – тільки трохи натякає.