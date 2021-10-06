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Ух, як гаряче! Злата Огнєвіч у чорному боді прогулялася нічним Києвом

6 Жовтня 2021, 13:49 Каріна Зуєва
Ух, як гаряче! Злата Огнєвіч у чорному боді прогулялася нічним Києвом
Джерело: СТБ

Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч анонсувала вихід кліпу на пісню Клинок.

Зірка опублікувала в Instagram тизер, в якому показала перші кадри зі свого нового відеокліпу. Анонс передбачає, що робота буде надто гарячою.

Так, у відео Злата Огнєвіч постала в чорному боді та тренчі кольору кемел, який пізніше із себе зняла, показавши пружні сідниці, пишні груди й ідеальну фігуру. З аксесуарів на артистці – масивний ланцюжок навколо шиї та сережки. Її волосся зачесане в легкі локони.

Новий відеокліп Злати Огнєвіч фанати зможуть побачити вже 8 жовтня.

– Просто первый ты мне клинок вонзил… Уже в п’ятницю прем’єра на всіх цифрових майданчиках! Шалено хвилююсь, – підписала публікацію виконавиця.

Кліп знімали в Києві. У відео можна помітити пішохідний міст і колесо огляду, що розташоване на Контрактовій площі.

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Шанувальники артистки зазначили, що з нетерпінням чекають на її нову роботу. Однак знайшлися й ті, хто розкритикував образ і пісню Огнєвіч.

  • Дуже чекаю на це відео.
  • Не думала, що вже і Злата показуватиме сідниці. Була єдина співачка, якою я захоплювалася.
  • Пісня жахлива. До цього і треки, і музика були набагато крутішими.
  • Незвично бачити таку Злату, але дуже круто, що вона щоразу різна та постійно експериментує.
  • Злато, ви запалили. Ух, як гаряче!
  • Неймовірно сексуально.
  • Яка ви гарна, Злато!
  • Сироти на шкірі. Дуже чуттєво!
  • Жах.
  • Вам йде бути такою! Це 100% ваше.
  • Злата, у вас шикарний голос, один із найкращих в Україні. Навіщо ви оголюєтесь у кадрі? Вам і так є що показати – голос. – Пишуть у коментарях Огнєвіч.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч заспівала для серіалу Кава з кардамоном. Це історія про заборонене кохання молодої українки і польського шляхтича.

Теги
Злата Огнєвіч , Новий кліп
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