Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч анонсувала вихід кліпу на пісню Клинок.
Зірка опублікувала в Instagram тизер, в якому показала перші кадри зі свого нового відеокліпу. Анонс передбачає, що робота буде надто гарячою.
Так, у відео Злата Огнєвіч постала в чорному боді та тренчі кольору кемел, який пізніше із себе зняла, показавши пружні сідниці, пишні груди й ідеальну фігуру. З аксесуарів на артистці – масивний ланцюжок навколо шиї та сережки. Її волосся зачесане в легкі локони.
Новий відеокліп Злати Огнєвіч фанати зможуть побачити вже 8 жовтня.
– Просто первый ты мне клинок вонзил… Уже в п’ятницю прем’єра на всіх цифрових майданчиках! Шалено хвилююсь, – підписала публікацію виконавиця.
Кліп знімали в Києві. У відео можна помітити пішохідний міст і колесо огляду, що розташоване на Контрактовій площі.
Шанувальники артистки зазначили, що з нетерпінням чекають на її нову роботу. Однак знайшлися й ті, хто розкритикував образ і пісню Огнєвіч.
- Дуже чекаю на це відео.
- Не думала, що вже і Злата показуватиме сідниці. Була єдина співачка, якою я захоплювалася.
- Пісня жахлива. До цього і треки, і музика були набагато крутішими.
- Незвично бачити таку Злату, але дуже круто, що вона щоразу різна та постійно експериментує.
- Злато, ви запалили. Ух, як гаряче!
- Неймовірно сексуально.
- Яка ви гарна, Злато!
- Сироти на шкірі. Дуже чуттєво!
- Жах.
- Вам йде бути такою! Це 100% ваше.
- Злата, у вас шикарний голос, один із найкращих в Україні. Навіщо ви оголюєтесь у кадрі? Вам і так є що показати – голос. – Пишуть у коментарях Огнєвіч.
Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч заспівала для серіалу Кава з кардамоном. Це історія про заборонене кохання молодої українки і польського шляхтича.