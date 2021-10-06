Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч анонсувала вихід кліпу на пісню Клинок.

Зірка опублікувала в Instagram тизер, в якому показала перші кадри зі свого нового відеокліпу. Анонс передбачає, що робота буде надто гарячою.

Так, у відео Злата Огнєвіч постала в чорному боді та тренчі кольору кемел, який пізніше із себе зняла, показавши пружні сідниці, пишні груди й ідеальну фігуру. З аксесуарів на артистці – масивний ланцюжок навколо шиї та сережки. Її волосся зачесане в легкі локони.

Новий відеокліп Злати Огнєвіч фанати зможуть побачити вже 8 жовтня.

– Просто первый ты мне клинок вонзил… Уже в п’ятницю прем’єра на всіх цифрових майданчиках! Шалено хвилююсь, – підписала публікацію виконавиця.

Кліп знімали в Києві. У відео можна помітити пішохідний міст і колесо огляду, що розташоване на Контрактовій площі.

Шанувальники артистки зазначили, що з нетерпінням чекають на її нову роботу. Однак знайшлися й ті, хто розкритикував образ і пісню Огнєвіч.

Дуже чекаю на це відео.

Не думала, що вже і Злата показуватиме сідниці. Була єдина співачка, якою я захоплювалася.

Пісня жахлива. До цього і треки, і музика були набагато крутішими.

Незвично бачити таку Злату, але дуже круто, що вона щоразу різна та постійно експериментує.

Злато, ви запалили. Ух, як гаряче!

Неймовірно сексуально.

Яка ви гарна, Злато!

Сироти на шкірі. Дуже чуттєво!

Жах.

Вам йде бути такою! Це 100% ваше.

Злата, у вас шикарний голос, один із найкращих в Україні. Навіщо ви оголюєтесь у кадрі? Вам і так є що показати – голос. – Пишуть у коментарях Огнєвіч.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч заспівала для серіалу Кава з кардамоном. Це історія про заборонене кохання молодої українки і польського шляхтича.