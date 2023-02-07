Поки більшість регіонів України замітає снігом, деякі блогери вирішили пересидіти цей час у тепліших країнах. До того ж, віялові відключення світла, війна – все це морально важко, а тому, якщо є можливість, потрібно хоча б на якийсь період відволікатися.

Факти ICTV вирішили скласти добірку блогерок, які поїхали відпочивати за кордон – здебільшого це мами з маленькими дітьми, наприклад – Даша Квіткова чи Саша Бо.

Так, після того, як Даша Квіткова оголосила про розлучення з Микитою Добриніним, разом із сином Левом блогер поїхала на Мальдіви.

Зараз дивляться

Незважаючи на те, що на Мальдівах Квіткова була близько тижня, вона оприлюднила безліч контенту з відпочинку, зізнавшись, що це її втіха.

– Я отримую задоволення в процесі, а потім ще більше тішуся, коли бачу результат, який мені подобається, – казала Даша.

Зараз блогерка разом із сином у Німеччині, куди вони поїхали, щоб побачитися з мамою та сестрою Даші.

Блогерка-мільйонник Саша Бо також вирішила трохи відволіктися від війни, вирушивши з синами Данилом та Євгеном на Кариби.

Скільки триватиме сімейна відпустка – невідомо, проте до цього Саша весь час перебувала в Івано-Франківську, де й мешкає.

У коментарях під відео блогерки Тані Пренткович Саша зізналася, що готова блокувати всіх, хто засуджуватиме її за відпочинок.

– Я не була на морі два роки! І я точно його заслужила. За все інше блокую регулярно і не вступаю в полеміку, – зазначила вона.

Сама ж Таня Пренткович, яка у липні народила другу дитину, обрала для відпочинку Балі. Вже там вона зізналася, що нарвалася на хвилю критики через свій контент.

Вона сказала, що ми маємо продовжувати жити – святкувати весілля, народжувати дітей, відпочивати, сміятися та донатити, інакше для чого це все. Таня наголосила, що незважаючи на відпочинок, продовжує допомагати військовим разом із чоловіком Андрієм.

– Зараз я мама, яка дбає про своїх дітей і хоче їм дати найкраще, показати світ, дати хоч місяць спокійного життя без сирен і зі світлом… Ми купуємо військові автомобілі з наших проєктів, не відкриваючи збори, просто виділяємо з нашого прибутку. Чи можу я відпочивати та транслювати це в історії? Так! Чи це може бути комусь неприємно? Так! Але тоді краще відпишіться на місяць від мене, – сказала Пренткович.

Виїхала на Балі й блогерка Тетяна Коряк, відома також як Корячка. Там вона вже понад два тижні.

Як згодом зізналася Таня, Балі їй не сподобався, оскільки там нема чого робити з дітьми.

– Тут шалений трафік. Гарні місця розташовані на великій відстані одне від одного. Брудний океан та пляжі. Хвилі величезні. Лише серфери оцінять. Не насолодишся плаванням. Не знаю, де люди знаходять маленькі ціни, але якщо їсти в порядних місцях, орендувати гарні вілли, орендувати машину (з дитиною особливо не поїздиш на байку в далеку подорож), то виходить кругленька сума! – зазначила Корячка.

Додала, що селитися треба в Убуді, якщо хочеш джунглі, тусовки та гарні локації. Або в Улувату, де також є локації та гарні пляжі.