З холоду – на теплий пляж: де можуть перезимувати українці та ціна відпочинку

Пляжі Домінікани, Арабських Еміратів, Ізраїлю та Шрі Ланки. Десятки країн, де завжди тепло, манять туристів в усі пори року. Та цьогоріч українці хоч і намагаються втекти від холоду та війни, але масово путівки у теплі краї не скуповують. Хоча варто відпочивати – і саме там перебути зиму. Бо в оселях через часті удари окупантів по об’єктах інфраструктури холод.

Зробити тепло на Новий рік та усі зимові свята своїм рідним радить турагентка Яна Мила. Жінка роками відпочиває саме взимку і саме в теплих країнах. Її улюблений – Єгипет. Саме там задумалась працювати у туристичній сфері. І має безліч фактів, чому не треба кутатись у теплі пледи і пошвидше тікати з мокрих вулиць на сонце пляжів.

Експертка переконана, навіть попри війну люди повинні за можливості подорожувати і набратись тепла та позитиву.

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Перший аргумент на користь сонця – це отримання вітаміну D.

– Море – це сіль, морський пісок, який корисний для ніг, та й оздоровлення всього організму. А холодне повітря точно програє теплому морському. Та й взагалі, море лікує – в першу чергу від стресу та депресії, в якій зараз перебуває вся Україна, – каже Яна Мила.

Найдешевша і найтепліша країна, з якої варто починати і яка не дуже вдарить по гаманцю – це Єгипет. Яна розповідає про курорт Шарм-ель-Шейх. Де не просто багатий вибір готелів із різноманіттям харчування, а це закриті від вітру бухти, де комфортно відпочивати.

– Так, у готелі з чотирма зірками 21 день для двох обійдеться у $700. Є бази і класом вище, але це уже за інші забаганки і на родину з двох осіб – це у понад $1300. Звичайно, у цю вартість не входить переліт, це додаткові $200. Це найбюджетніші 20 днів. Там же у готелі є оператори, що пропонують екскурсії на ті ж самі піраміди. І їх вартість коливається від $20 до $50, – каже експерт.

Менш доступні за ціною, але популярні Арабські Емірати. Зазвичай, у будь-яку країну, куди планується відпочинок, варто заздалегідь купувати квитки. На теплий тур ОАЕ на сім днів разом із перельотом, проживанням і харчуванням доведеться витратити щонайменше 72 тис. грн. Але країна, в якій тепло впродовж усього року, має чим вразити – як історією своєї розбудови, так і різноманіттям готелів, парків і розважальних центрів.

Спекотний край із хмарочосами та величними храмами – Таїланд. Це країна, де поєднуються сучасність і стародавні руїни та буддійські храми. Країна з тропічними пляжами – і таким же різноманіттям бунгал, готелів та окремих будиночків. І тут варто готуватись до високих цін. Але, як каже експерт, комфорт і сніданок тут можна отримати навіть у двозірковому готелі, який обійдеться у $650. Тоді як п’ять зірок – це уже понад $850.

В Україні, де закрите небо, вирушити в теплі країни насправді не проблема. Але варто врахувати додаткові €50-80 на дорогу. Маємо кілька локацій – через Польщу та Молдову – з останньої виїзд до Румунії, звідки уже літають літаки, є міжнародна місія, яка мешканців України довозить безкоштовно.

Зігрітись взимку українці можуть де завгодно, чи буде це власна оселя з теплою грубою або каміном, чи теплий Єгипет або Ізраїль, путівка до якого допоможе піднімати економіку країни. І наближати перемогу.