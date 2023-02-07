Пока большинство регионов Украины заметает снегом, некоторые блогеры решили пересидеть это время в более теплых странах. К тому же, веерные отключения света, война — все это морально тяжело, а потому, если есть возможность, нужно хотя бы на какой-то период отвлекаться.

Факты ICTV решили составить подборку блогеров, которые уехали отдыхать за границу — в основном это мамы с маленькими детьми, например — Даша Квиткова или Саша Бо.

Так, после того, как Даша Квиткова объявила о разводе с Никитой Добрыниным, вместе с сыном Львом блогер уехала на Мальдивы.

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Несмотря на то, что на Мальдивах Квиткова была около недели, она обнародовала множество контента с отдыха, признавшись, что это ее утешение.

— Я получаю удовольствие в процессе, а потом еще больше радуюсь, когда вижу результат, который мне нравится, — говорила Даша.

Сейчас блогер вместе с сыном в Германии, куда они поехали, чтобы увидеться с мамой и сестрой Даши.

Блогер-миллионник Саша Бо также решила немного отвлечься от войны, отправившись с сыновьями Даниилом и Евгением на Карибы.

Сколько продлится семейный отпуск — неизвестно, однако до этого Саша все время находилась в Ивано-Франковске, где и живет.

В комментариях под видео блогера Тани Пренткович Саша призналась, что готова блокировать всех, кто будет осуждать ее за отдых.

— Я не была на море два года! И я точно его заслужила. Все остальное блокирую регулярно и не вступаю в полемику, — отметила она.

Сама же Таня Пренткович, которая в июле родила второго ребенка, выбрала для отдыха Бали. Уже будучи там, она призналась, что нарвалась на волну критики из-за своего контента.

Она сказала, что мы должны продолжать жить — праздновать свадьбу, рожать детей, отдыхать, смеяться и донатить, иначе для чего это все. Таня подчеркнула, что несмотря на отдых, продолжает помогать военным вместе с мужем Андреем.

— Сейчас я мама, которая заботится о своих детях и хочет им дать лучшее, показать мир, дать хоть месяц спокойной жизни без сирен и со светом… Мы покупаем военные автомобили из наших проектов, не открывая сборы, просто выделяем из нашей прибыли. Могу ли я отдыхать и транслировать это в истории? Да! Может ли это быть кому-то неприятно? Да! Но тогда лучше отпишитесь на месяц от меня, — сказала Пренткович.

Уехала на Бали и блогер Татьяна Коряк, известная также как Корячка. Там она уже более двух недель.

Как позже призналась Таня, Бали ей не понравился, поскольку там нечего делать с детьми.

— Здесь бешеный трафик. Красивые места находятся на огромном расстоянии друг от друга. Грязный океан и пляжи. Волны огромные. Лишь серферы оценят. Не насладишься плаванием. Не знаю, где люди находят маленькие цены, но если кушать в порядочных местах, арендовать хорошие виллы, арендовать машину (с ребенком особо не поездишь на байке в далекую поездку), то выходит кругленькая сумма! — отметила Корячка.

Добавила, что селиться нужно в Убуде, если хочешь джунгли, тусовки и красивые локации. Либо в Улувату, также есть локации и неплохие пляжи.