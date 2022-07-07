Українська блогерка Таня Пренткович та підприємець Андрій Гонковський стали батьками.

7 липня Пренткович народила сина – перші фото малюка вона опублікувала в Instagram.

Хлопчик з’явився на світ зі зростом 54 см та вагою 4150 г.

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– Син. Це були ідеальні пологи. Найщасливіші сьогодні, – зауважила Пренткович.

Підписники та друзі пари вже надсилають вітання у коментарях:

Аааааа! Який кайф!

Від щирого серця вітаю!

Космос! Любимо і безмежно щасливі з вами!

Нехай буде дуже-дуже щасливим!

Ураааа! Ми дочекалися! Вітаю та міцного здоров’я бажаю. Нова дитинка — це чудо!

Маленький козак, welcome!

Все-таки хоче бути він Іваном!

Про другу вагітність Пренткович повідомила підписникам у лютому. Тоді блогерка показала фото з округлим животиком із Мальдів.

Від шлюбу з Орестом Мурієм блогерка виховує сина Івана. Пара була у стосунках 8 років, однак розлучилася через зраду.