Українська блогерка Таня Пренткович та підприємець Андрій Гонковський стали батьками.
7 липня Пренткович народила сина – перші фото малюка вона опублікувала в Instagram.
Хлопчик з’явився на світ зі зростом 54 см та вагою 4150 г.
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– Син. Це були ідеальні пологи. Найщасливіші сьогодні, – зауважила Пренткович.
Підписники та друзі пари вже надсилають вітання у коментарях:
- Аааааа! Який кайф!
- Від щирого серця вітаю!
- Космос! Любимо і безмежно щасливі з вами!
- Нехай буде дуже-дуже щасливим!
- Ураааа! Ми дочекалися! Вітаю та міцного здоров’я бажаю. Нова дитинка — це чудо!
- Маленький козак, welcome!
- Все-таки хоче бути він Іваном!
Про другу вагітність Пренткович повідомила підписникам у лютому. Тоді блогерка показала фото з округлим животиком із Мальдів.
Від шлюбу з Орестом Мурієм блогерка виховує сина Івана. Пара була у стосунках 8 років, однак розлучилася через зраду.