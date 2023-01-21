Даша Квіткова та Микита Добринін більше не разом. Про розлучення пари Даша Квіткова вперше розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

– Ми з Микитою півтора тижні не живемо разом. Він не зник повністю з мого життя, у нас є дитина. Між нами лише батьківські стосунки. Він виїхав із дому. Загалом це було рішення двох. Але першою на розмову вийшла я, а він мене підтримав, – сказала Даша.

Після розставання пара продовжує відвідувати психолога, щоб їхні стосунки не відображалися на синові.

За словами Квіткової, у стосунках із Добриніним ніколи не було зради чи аб’юзу. Але в якийсь момент пара перенаситилася одне одним, і почала рухатися з різною швидкістю.

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– Я розривалася, мене не вистачало. На сина, на роботу – так. На нього – ні. У нас почалася гра, хто кого більше кольне.

Нагадаємо, Микита Добринін був головним героєм дев’ятого сезону романтичного реаліті Холостяк, у якому перемогла Даша Квіткова.

Це перший випадок в історії проєкту в Україні та третій у світі, коли пара змогла не тільки зберегти стосунки після Холостяка, а й одружитися. Весілля Квіткової і Добриніна мало відбутися на Балі, але потім закохані вирішили побратися у Києві. Свято зіграли у серпні 2020 року на березі Дніпра.

У липні 2021 року Квіткова та Добринін стали батьками – у пари народився син Лев. До появи на світ первістка подружжя встигло купити та обладнати заміський будинок.

У вересні 2022 року, після двох років шлюбу Квіткова та Добринін обвінчалися.