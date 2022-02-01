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Кріпосну 3 тепер можна дивитися онлайн: графік виходу серій

1 Лютого 2022, 16:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Кріпосну 3 тепер можна дивитися онлайн: графік виходу серій
Джерело: СТБ

З 1 лютого серіал Кріпосна. Жадана любов можна дивитися онлайн – на сайті СТБ чи Телепорталі.

3 сезон Кріпосної вийшов у листопаді 2021 року, проте серії можна було побачити тільки в ефірі телеканалу СТБ, а також на онлайн-телебаченні Київстар. Тепер шанувальники можуть дивитися усі серії Кріпосної 3 онлайн.

Нові серії відкриватимуться так само, як і на телеканалі – по дві щовечора, о 21.15, з понеділка по четвер.

Кріпосна 3 сезон ― графік виходу серій онлайн:

  • 1 і 2 серії ― 1 ​​лютого;
  • 3 і 4 серії ― 2 лютого;
  • 5 і 6 серії ― 3 лютого;
  • 7 і 8 серії ― 4 лютого;
  • 9 і 10 серії ― 8 лютого;
  • 11 і 12 серії ― 9 лютого;
  • 13 і 14 серії ― 10 лютого;
  • 15 і 16 серії ― 11 лютого;
  • 17 і 18 серії ― 15 лютого;
  • 19 і 20 серії ― 16 лютого;
  • 21 і 22 серії ― 17 лютого;
  • 23 і 24 серії ― 18 лютого.
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Після шаленої популярності серіалу Кріпосна, стало відомо, що костюмована драма отримає продовження. Зйомки Кріпосної 4 уже тривають, шанувальники побачать серіал уже в 2022 році.

Події нового сезону відбуватимуться через 23 роки, а у центрі історії будуть діти головних героїв. Очевидно, варто чекати на нових акторів. З уже відомого акторського складу в тизері 4 сезону Кріпосної показали Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.

Джерело
СТБ
Теги
Кріпосна , СТБ
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