З 1 лютого серіал Кріпосна. Жадана любов можна дивитися онлайн – на сайті СТБ чи Телепорталі.

3 сезон Кріпосної вийшов у листопаді 2021 року, проте серії можна було побачити тільки в ефірі телеканалу СТБ, а також на онлайн-телебаченні Київстар. Тепер шанувальники можуть дивитися усі серії Кріпосної 3 онлайн.

Нові серії відкриватимуться так само, як і на телеканалі – по дві щовечора, о 21.15, з понеділка по четвер.

Кріпосна 3 сезон ― графік виходу серій онлайн:

1 і 2 серії ― 1 ​​лютого;

3 і 4 серії ― 2 лютого;

5 і 6 серії ― 3 лютого;

7 і 8 серії ― 4 лютого;

9 і 10 серії ― 8 лютого;

11 і 12 серії ― 9 лютого;

13 і 14 серії ― 10 лютого;

15 і 16 серії ― 11 лютого;

17 і 18 серії ― 15 лютого;

19 і 20 серії ― 16 лютого;

21 і 22 серії ― 17 лютого;

23 і 24 серії ― 18 лютого.

Після шаленої популярності серіалу Кріпосна, стало відомо, що костюмована драма отримає продовження. Зйомки Кріпосної 4 уже тривають, шанувальники побачать серіал уже в 2022 році.

Події нового сезону відбуватимуться через 23 роки, а у центрі історії будуть діти головних героїв. Очевидно, варто чекати на нових акторів. З уже відомого акторського складу в тизері 4 сезону Кріпосної показали Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.