Телеканал СТБ показав тизер четвертого сезону костюмованої драми Кріпосна. Глядачі зможуть побачити події із життя дітей головних героїв.

Сюжет нового сезону серіалу Кріпосна розгортатиметься через 23 роки після смерті Андрія Жадана та народження Януша Яблоневського.

Попри появу нових персонажів і сюжетних ліній, у четвертому сезоні мелодрами глядачі також побачать продовження подій довкола вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенки та інші.

– Незабаром на нас чекає початок нової історії, нової боротьби за кохання і розкриття всіх таємниць, – запевняють творці серіалу.

Знімання четвертого сезону Кріпосної вже розпочалися. Прем’єра в ефірі телеканалу СТБ відбудеться у 2022 році.

Серед акторів у новому сезоні глядачі побачать Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.

Нагадаємо, що Кріпосна – це перша та єдина українська костюмована драма, прем’єра якої відбулася у 2019 році. Стрічка підкорила мільйони сердець у всьому світі.

Унікальний проект дав глядачам змогу зазирнути в часи кріпаків та панів, балів та світських вечорів, технічного прогресу та великих соціальних зрушень, на тлі яких головні герої борються за право бути вільними та кохати.

18 листопада глядачі побачили фінальні серії драми Кріпосна. Жадана любов. Чим завершився 3 сезон Кріпосної – читайте на Фактах ICTV.