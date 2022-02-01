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Крепостную 3 теперь можно смотреть онлайн: график выхода серий

1 февраля 2022, 16:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Крепостную 3 теперь можно смотреть онлайн: график выхода серий
Источник: СТБ

С 1 февраля сериал Кріпосна. Жадана любов можно смотреть онлайн на сайте СТБ или Телепортале.

3 сезон Крепостной вышел в ноябре 2021, однако серии можно было увидеть только в эфире телеканала СТБ, а также на онлайн-телевидении Киевстар. Теперь поклонники могут смотреть все серии Крепостной 3 онлайн.

Новые серии будут открываться так же, как и на телеканале – по две каждый вечер, в 21.15, с понедельника по четверг.

Крепостная 3 сезон ― график выхода серий онлайн:

  • 1 и 2 серии ― 1 февраля;
  • 3 и 4 серии ― 2 февраля;
  • 5 и 6 серии ― 3 февраля;
  • 7 и 8 серии ― 4 февраля;
  • 9 и 10 серии ― 8 февраля;
  • 11 и 12 серии ― 9 февраля;
  • 13 и 14 серии ― 10 февраля;
  • 15 и 16 серии ― 11 февраля;
  • 17 и 18 серии ― 15 февраля;
  • 19 и 20 серии ― 16 февраля;
  • 21 и 22 серии ― 17 февраля;
  • 23 и 24 серии ― 18 февраля.
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После безумной популярности сериала Крепостная стало известно, что костюмированная драма получит продолжение. Съемки Крепостной 4 уже идут, поклонники увидят сериал уже в 2022 году.

События нового сезона развернутся через 23 года, а в центре истории будут дети главных героев. Очевидно, стоит ожидать новых актеров. Из уже известного актерского состава в тизере 4 сезона Крепостной показали Тараса Цымбалюка, Станислава Боклана и Сергея Стрельникова.

Источник
СТБ
Теги
Крепостная , СТБ
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