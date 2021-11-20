Легендарна костюмована мелодрама Кріпосна отримає продовження. Це вже буде четвертий сезон телесеріалу, на який з нетерпінням чекають глядачі.

Коли вийде 4 сезон Кріпосної в Україні – далі в матеріалі.

Продовження серіалу Кріпосна глядачі побачать уже в 2022 році. Відомо, що зйомки костюмованої мелодрами вже тривають.

Чекаю з нетерпінням!

Третій сезон розчарував.

Наприкінці четвертого сезону Жадана знову вб’ють? Як і у всіх попередніх?

Приголомшливо! Вже хочу подивитись. – Пишуть користувачі мережі.

Крім того, телеканал СТБ показав перший тизер четвертого сезону Кріпосної. Події нового сезону відбуватимуться через 23 роки, а у центрі історії будуть діти головних героїв. Очевидно, варто чекати на нових акторів. З уже відомого акторського складу у відео показали Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.

Глядачі побачать продовження подій довкола вже відомих прізвищ, таких як Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенко та інші. Незабаром на нас чекає початок нової історії, нової боротьби за любов і розкриття всіх таємниць.

Варто зазначити, що лише 18 листопада шанувальники мелодрами побачили фінал третього сезону. Чим закінчилась Кріпосна. Жадана любов – читайте на Фактах ICTV.