Український актор Тарас Цимбалюк поділився фотографіями зі зйомок продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов.

На кадрах Тарас з’явився з іншими акторами телесеріалу, такими як Олеся Жураковська, Ольга Сумська, Соня Прісс та Аліна Коваленко.

Артист опублікував кадри на честь першого прем’єрного тижня. У Кріпосній Тарас грає коваля Назара.

– Перший тиждень нової Кріпосної минув. Як вам новий сезон? – поцікавився він у підписників в Instagram.

Шанувальники телесеріалу не змусили на себе довго чекати і поділилися враженнями від перших восьми серій.

Все чудово. Дуже цікаво, несподівано і нова акторка чудова. Актори молодці!

Не можу звикнути до нової Катерини.

Сценаристи дуже жорстокі люди, стільки драми та горя в одному серіалі.

Перші дві серії були нудними… Але далі цікаво стало.

Ваша гра є геніальною.

Просто немає слів. Браво!

Дуже довго чекала на прем’єру!

Якісний серіал на тлі дешевих.

Найцікавіший сезон… Просто фантастика, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що прем’єра костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов відбулася 1 листопада на телеканалі СТБ.

У третьому сезоні Кріпосної глядач дізнався, чи вижив Андрій Жадан, яке горе обрушилося на родину Петра Червінського і хто такий князь Стефан Яблоновський. Графік виходу нових серій – дивіться на Фактах ICTV.