Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Кіно та серіали

Стільки драми та горя: актор серіалу Кріпосна показав фото зі зйомок

5 Листопада 2021, 11:49 Каріна Зуєва
Стільки драми та горя: актор серіалу Кріпосна показав фото зі зйомок
Джерело: СТБ

Український актор Тарас Цимбалюк поділився фотографіями зі зйомок продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов.

На кадрах Тарас з’явився з іншими акторами телесеріалу, такими як Олеся Жураковська, Ольга Сумська, Соня Прісс та Аліна Коваленко.

Артист опублікував кадри на честь першого прем’єрного тижня. У Кріпосній Тарас грає коваля Назара.

– Перший тиждень нової Кріпосної минув. Як вам новий сезон? – поцікавився він у підписників в Instagram.

Шанувальники телесеріалу не змусили на себе довго чекати і поділилися враженнями від перших восьми серій.

  • Все чудово. Дуже цікаво, несподівано і нова акторка чудова. Актори молодці!
  • Не можу звикнути до нової Катерини.
  • Сценаристи дуже жорстокі люди, стільки драми та горя в одному серіалі.
  • Перші дві серії були нудними… Але далі цікаво стало.
  • Ваша гра є геніальною.
  • Просто немає слів. Браво!
  • Дуже довго чекала на прем’єру!
  • Якісний серіал на тлі дешевих.
  • Найцікавіший сезон… Просто фантастика, – пишуть користувачі мережі.
Читайте також:
Кріпосна. Жадана любовХто грає у 3 сезоні Кріпосної – список акторів і ролі

Нагадаємо, що прем’єра костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов відбулася 1 листопада на телеканалі СТБ.

У третьому сезоні Кріпосної глядач дізнався, чи вижив Андрій Жадан, яке горе обрушилося на родину Петра Червінського і хто такий князь Стефан Яблоновський. Графік виходу нових серій – дивіться на Фактах ICTV.

Теги
Кріпосна , Тарас Цимбалюк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка