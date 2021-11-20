Легендарная костюмированная мелодрама Крепостная получила продолжение. Это уже будет четвертый сезон телесериала, который с нетерпением ждут зрители.

Когда выйдет 4 сезон Крепостной в Украине — далее в материале.

Продолжение сериала Крепостная зрители увидят уже в 2022 году. Известно, что съемки костюмированной мелодрамы уже идут.

Жду с нетерпением!

Третий сезон разочаровал.

В конце четвертого сезона Жадана опять убьют? Как и во всех предыдущих?

Потрясающе! Уже хочу посмотреть. — Пишут пользователи сети.

Кроме того, телеканал СТБ показал первый тизер четвертого сезона Крепостной. События нового сезона будут происходить спустя 23 года, а в центре истории будут дети главных героев. Очевидно, стоит ожидать новых актеров. Из уже известного актерского состава в видео показали Тараса Цымбалюка, Станислава Боклана и Сергея Стрельникова.

Зрители увидят продолжение событий вокруг уже известных фамилий, таких как Жадан, Яблоневский, Червинские, Косачи, Дорошенко и другие. Вскоре нас ждет начало новой истории, новой борьбы за любовь и раскрытие всех тайн.

Стоит отметить, что только 18 ноября поклонники мелодрамы увидели финал третьего сезона. Чем закончилась Кріпосна. Жадана любов — читайте на Фактах ICTV.