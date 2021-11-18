Сьогодні, 18 листопада, відбудеться фінал головної телеподії осені 2021 року. Шанувальники мелодрами Кріпосна. Жадана любов нарешті дізнаються, чим завершиться історія Катерини Вербицької.

Не пропустіть фінальні 23 і 24 серії драми сьогодні о 20.15 на телеканалі СТБ і дізнайтеся, як закінчиться 3 сезон Кріпосної.

Катерина вривається до кабінету Жадана. Видовище, яке вона застає, кидає в жар. Її коханий душить мадам Макарову. Господиня салону бачила на власні очі все те, що насправді сталося десять років тому в кімнаті з метеликом. Віра наклала на себе руки, чи Андрій таки встромив ніж у груди своїй коханій?

Невже Жадан здатний був позбавити життя своє перше і єдине кохання? Чи ж мадам Макарова повідає іншу приголомшливу істину? Чи є шанс в Андрія не скоїти нових помилок і заслужити на прощення своєї дружини?

Революціонерка і бунтарка Ольга Родзевич звикла діяти всупереч суспільним устоям. Технічний прогрес — те, з чим вона готова йти в ногу. Однак досі не пізнала простого щастя. Дім, сім’я, дитина, — усе здається ефемерним, коли суспільство не сприймає твоїх поглядів на життя.

Її доля змінюється, коли вона зустрічає Назара. Він із простих, але гордих та впевнених, які прагнуть жити по справедливості. Чи є в них шанс на шлюб? Чи погодиться Ольга стати дружиною Назара? А чи пропозицію руки і серця зробить зовсім не він?

Мадмуазель Готьє виходить у залу до гостей закритого вечора. Пан Безус також серед них. Однак перш ніж відкрити своє обличчя перед вищим товариством Києва, вона виконує танець семи вуалей. Танець Саломеї для Ірода викликає дрож перед таємничою незнайомкою.

Помста Рогніди страшна і нещадна. Чи зможе вона протистояти кровожерному чоловікові? Чи напишуть київські газети про сенсацію минулої ночі? І чи залишиться Рогніда жива після такого сміливого вчинку — поставити на місце мерзенного й безчесного чоловіка?

Горить лавка Карпа Карповича. Справа всього його життя перетворюється на попіл. Однак невістки швидко знаходять пояснення — виною всьому та, кому довірили склад. Чи сильніші почуття Карпа до Павлини? Чи чоловік повірить своїм дітям? Невже щаслива історія, яка тільки-но почалася, добігла фіналу, а Карпо назавжди вижене Павлусю?

Чим закінчиться серіал Кріпосна? Не пропустіть фінальні серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов сьогодні, 18 листопада, о 20.15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, що у попередніх серіях Кріпосної Катерина звільнила Стефана із в’язниці. Жадан готовий на все, аби спокутувати провину перед своєю коханою.

У Назара зародився роман із Ольгою Родзевич, а невістки Карпа Карповича продовжують воювати з Павлиною.