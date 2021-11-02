На телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера третьего сезона сериала Кріпосна. Жадана любов. 1 ноября зрители увидели первую и вторую серии. Доля показа премьеры составила 11,3, собрав у экранов 2,6 млн зрителей.

Третий сезон Крепостной стартовал со свадьбы Катерины Вербицкой и Андрея Жадана. Однако их счастье прямо у алтаря омрачил тайный незнакомец, который вонзил нож в Жадана. Нож вошел в миллиметре от сердца. Однако это не позволило супруге Андрея и его друзьям спокойно спать. Охота на купца продолжается, а врачи не дают шансов на выздоровление. Значит ли это, что Жадан таки умрет, или вскоре он встанет на ноги?

В новом сезоне сериала Кріпосна. Жадана любов главную роль сыграла молодая актриса Соня Присс.

Также в сериале показали и нового героя, польского князя Стефана Яблоневского. Он галантен, воспитан и, как было заявлено ранее, жаждет справедливости. Мужчине быстро удается завоевать доверие главной героини, и он остается погостить в Червинке. Стефан планирует познакомиться с Жаданом ради революционных идей. Однако так ли это на самом деле? Кроме того, прибыл он не один.

2 ноября на экраны выйдут третья и четвертая серии Крепостной. Пока остается лишь один вопрос — выжил Жадан или нет? Более того, конец второй серии заставляет зрителей задуматься — может, Стефан Яблоневский прибыл ради злодеяний?

В новых сериях можно будет увидеть Натали. Однако теперь она служит при монастыре, а светская жизнь осталась позади. Более того, она планирует свое наследство передать на храм. Однако остается вопрос — сможет ли с таким решением смириться ее отец, пан Дорошенко?

Также продолжение получит история Гали и Панаса. Кажется, что их семейную идиллию ничто не может разрушить. Ничто? А как насчет мести Якова, который ранее был управляющим крепостными, а теперь бездомный и пьющий бедняк?

Третья и четвертая серии мелодрамы Кріпосна. Жадана любов выйдут 2 ноября в 20.15 на телеканале СТБ.