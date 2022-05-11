Українська співачка Джамала продає сукню-вишиванку, в якій вона відкривала Євробачення 2017 у Києві.

Вбрання можна придбати на аукціоні Catawiki. Всі виручені кошти артистка передасть Збройним силам України та людям, які постраждали від війни.

Сукню у 2017 році створила дизайнерка Юлія Магдич. Джамала зазначила, що для неї це не просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія України.

– Вбрання стане ключовим лотом благодійного аукціону, який запускає Catawiki. Він проходитиме з вівторка, 10 травня до середи, 18 травня (22.00, Київ) на сайті catawiki.com. Всього буде представлено 11 речей від учасників Євробачення різних років. Зібрані кошти передадуть до благодійного фону Yello w-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців, – написала Джамала.

Наразі платформа Catawiki вже допомогла зібрати €100 тис., що були передані фонду ЮНІСЕФ для підтримки українських дітей та родин.

Нагадаємо, що Джамала принесла перемогу Україні у Євробаченні 2016 з піснею 1944, яку присвятила трагедії депортації кримських татар.

Цьогоріч Україну на Євробаченні представляє гурт Kalush Orchestra. Колектив своїм виступом у першому півфіналі підкорив європейську пубілку та вийшов у фінал.