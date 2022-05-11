Украинская певица Джамала продает платье, в котором она открывала Евровидение 2017 в Киеве.

Наряд можно приобрести на аукционе Catawiki. Все вырученные средства артистка передаст Вооруженным силам Украины и людям, которые пострадали от войны.

Платье в 2017 году создала дизайнер Юлия Магдич. Джамала отметила, что для нее это не просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история Украины.

— Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона, который запускает Catawiki. Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22.00, Киев) на сайте catawiki.com. Всего будет представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет. Собранные средства передадут благотворительному фону Yello w-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев, — написала Джамала.

На данный момент платформа Catawiki уже помогла собрать €100 тыс., которые были переданы фонду ЮНИСЕФ для поддержки украинских детей и семей.

Напомним, что Джамала принесла победу Украине в Евровидении 2016 с песней 1944 года, которую посвятила трагедии депортации крымских татар.

В этом году Украину на Евровидении представляет группа Kalush Orchestra. Коллектив своим выступлением в первом полуфинале покорил европейскую публику и вышел в финал.