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Королівська родина Нідерландів надасть замок українським біженцям

22 Березня 2022, 14:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
король Нидерландов
Джерело: Depositphotos

Король Нідерландів Віллем-Олександр запропонував розмістити українських біженців на території одного зі своїх палаців.

Так, із середини квітня від 20 до 30 осіб чи від шести до восьми родин зможуть розміститися в одному із замків королівської родини Нідерландів. Про це повідомив королівський дім Нідерландів.

Йдеться про замок XV століття, який зведений як мисливський будинок і оточений ровом, розташований на території палацового комплексу Хет-Лоо на околиці міста Апелдорн.

Раніше про готовність прийняти українських біженців заявила королівська родина Бельгії. Пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім’ї біженців.

Також допомогти українським біженцям готовий актор Бенедикт Камбербетч. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великобританії Homes for Ukraine (Дома для України).

Усі цивілізовані країни зараз виступають за мир в Україні. 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Вже 27 днів наші воїни відважно захищають наші території та мирних жителів, які страждають від дій російських агресорів.

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Теги
Біженці , Нідерланди
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