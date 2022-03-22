Король Нидерландов Виллем-Александр предложил разместить украинских беженцев на территории одного из своих дворцов.

Так, с середины апреля от 20 до 30 человек или от шести до восьми семей смогут разместиться в одном из замков королевской семьи Нидерландов. Об этом сообщил королевский дом Нидерландов.

Речь идет о замке XV века, возведенном как охотничий дом и окруженном рвом, расположенном на территории дворцового комплекса Хет-Лоо на окраине города Апелдорн.

Ранее о готовности принять украинских беженцев заявила королевская семья Бельгии. Пара предоставит две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев.

Также помочь украинским беженцам готов актер Бенедикт Камбербэтч. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).

Все цивилизованные страны сейчас выступают за мир в Украине. 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Уже 27 дней наши воины отважно защищают наши территории и мирных жителей, которые страдают от действий российских агрессоров.