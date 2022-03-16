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Королівська сім’я Бельгії надасть прихисток українським біженцям

16 Березня 2022, 23:45
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
король філіп і матільда - бельгійська королівска родина
Джерело: Getty Images

Король Бельгії Філіп та королева Матильда вирішили прийняти у себе українських біженців.

За даними видання RTBF, пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім’ї біженців. Ці помешкання королівський благодійний фонд готував для проживання бельгійських родин із низьким рівнем доходів.

– Це житлові приміщення, які спочатку були розраховані для соціальних агенцій, що надають допомогу людям з низькими доходами. Такою є місія фонду Royal Donation. З огляду на кризу з біженцями з України, ми надамо ці будинки для екстреного прийому, – сказав президент благодійної організації Ян Сметс.

Відомо, що бельгійська королівська родина уважно стежить за подіями в Україні і вже неодноразово зустрічалася з біженцями з України, які прибули до Брюсселя.

Так, 16 березня король Філіп відвідав центр реєстрації біженців із України у Брюсселі. За даними видання, щодня до Бельгії прибуває близько 2 тис. українців.

Раніше про готовність прийняти біженців з України заявив актор Бенедикт Камбербетч. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України).

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Теги
Біженці , Бельгія , Війна в Україні
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