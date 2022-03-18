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Співачка Шер хоче прийняти українських біженців у своєму домі

18 Березня 2022, 15:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Співачка Шер хоче прийняти українських біженців у своєму домі
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Шер запропонувала свій дім українським біженцям.

У своєму Twitter вона висловила готовність допомогти тим, хто цього потребує – рятується від війни і від дій російських агресорів.

– Я хотіла б стати спонсором українським сім’ям у моєму домі. Вони будуть у безпеці і про них подбають. Багато людей в моєму становищі мають допомагати. Якби я була одна чи з дітьми, чи ми отримали травму, сподіваюся, хтось теж би подбав про нас, – написала артистка.

Раніше про готовність прийняти біженців з України заявив актор Бенедикт Камбербетч. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України).

Готова допомогти українським біженцям і королівська родина Бельгії. За даними видання RTBF, пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім’ї біженців.

Теги
Біженці , Війна в Україні
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