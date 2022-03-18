Співачка Шер хоче прийняти українських біженців у своєму домі

Американська співачка Шер запропонувала свій дім українським біженцям.

У своєму Twitter вона висловила готовність допомогти тим, хто цього потребує – рятується від війни і від дій російських агресорів.

– Я хотіла б стати спонсором українським сім’ям у моєму домі. Вони будуть у безпеці і про них подбають. Багато людей в моєму становищі мають допомагати. Якби я була одна чи з дітьми, чи ми отримали травму, сподіваюся, хтось теж би подбав про нас, – написала артистка.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US. — Cher (@cher) March 18, 2022

Раніше про готовність прийняти біженців з України заявив актор Бенедикт Камбербетч. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України).

Готова допомогти українським біженцям і королівська родина Бельгії. За даними видання RTBF, пара надасть дві квартири, в яких зможуть розміститися три сім’ї біженців.