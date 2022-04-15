Український артист та ведучий Коля Сєрга відвідав найбільший гуманітарний штаб Миколаївщини БФ Світлі справи. Наразі музикант приєднався до лав ТРО, але також встигає порадувати українців своєю творчістю.

Так, для членів організації він зробив невеликий виступ з акустичною гітарою. На знімках благодійного фонду можна побачити, що відвідування зірки викликає позитивні емоції та посилює оптимізм.

– Спасибі за натхнення, безмежний позитив у такі непрості часи та чудовий міні-концерт. Дякуємо за патріотичні рядки, що надихають мільйони українців та злять своєю оптимістичністю російських пропагандистів. Дякую за бронежилети, які будуть передані нашим військовим, – заявили у БФ Світлі справи.

У штабі зазначили, що через Сєргу передали презент для військових медиків.

Це вже не перша подібна акція музиканта – раніше він побував у одеських рятувальників, у розташуваннях ТРО, а також бомбосховищах Одеси.

Не лише Сєрга радує українців своєю творчістю – Наталя Могилевська розповіла, що її нова пісня Ми будем стояти! з’явилася завдяки допомозі українцям у період війни. Співачка відвідувала метро, лікарні та радувала своєю творчістю військових. В одній із лікарень вона побачила в обличчях людей сміливість та силу волі, яка рухає Україну до перемоги.