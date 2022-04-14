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Могилевская раскрыла историю написания новой песни: Вижу в них мужественность и силу

14 апреля 2022, 18:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Могилевская раскрыла историю написания новой песни: Вижу в них мужественность и силу

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала историю написания новой песни Ми будем стояти!, которую посвятила войне в Украине и стойкости нашего народа. 

— За последнее время я написала огромное количество стихов и песен, но они настолько болезненные, что я не могу их публиковать. Но сейчас выйдет две или три песни, а также перевод на английский Я кажу ні жахливій цій війні, — рассказала певица.

Могилевская добавила, что ее новая песня Ми будем стояти! имеет красивую историю создания.

— Я проснулась 24 февраля от взрывов, и поняла, что артисты должны быть с народом — это их призвание. Сначала пела в метро, потом в больницах и для военных. Также очень много путешествовала Украиной. В одной из больниц выступила на первом этаже — далеко не все смогли спуститься и услышать меня. Я ходила по палатам и пела тем, кто не мог встать. В одной из комнат был мальчик, который на прощание дал осколок вражеского снаряда — он чуть не унес его жизнь, — рассказала Наталья.

Певица добавила, что видит в лицах пострадавших от войны украинцев мужественность, силу и волю к свободе.

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Теги
Війна в Україні , Наталья Могилевская
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