Украинская певица Наталья Могилевская рассказала историю написания новой песни Ми будем стояти!, которую посвятила войне в Украине и стойкости нашего народа.

— За последнее время я написала огромное количество стихов и песен, но они настолько болезненные, что я не могу их публиковать. Но сейчас выйдет две или три песни, а также перевод на английский Я кажу ні жахливій цій війні, — рассказала певица.

Могилевская добавила, что ее новая песня Ми будем стояти! имеет красивую историю создания.

— Я проснулась 24 февраля от взрывов, и поняла, что артисты должны быть с народом — это их призвание. Сначала пела в метро, потом в больницах и для военных. Также очень много путешествовала Украиной. В одной из больниц выступила на первом этаже — далеко не все смогли спуститься и услышать меня. Я ходила по палатам и пела тем, кто не мог встать. В одной из комнат был мальчик, который на прощание дал осколок вражеского снаряда — он чуть не унес его жизнь, — рассказала Наталья.