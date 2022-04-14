Українська співачка Наталія Могилевська розповіла історію написання нової пісні Ми будем стояти!, яку присвятила війні в Україні та стійкості нашого народу.

– Останнім часом я написала величезну кількість віршів та пісень, але вони настільки болючі, що я не можу їх публікувати. Але зараз вийде дві чи три пісні, а також переклад англійською Я кажу ні жахливій цій війні, – розповіла співачка.

Могилевська додала, що її нова пісня Ми будем стояти! має гарну історію створення.

– Я прокинулася 24 лютого від вибухів, і зрозуміла, що артисти мають бути з народом – це їхнє покликання. Спочатку співала у метро, ​​потім у лікарнях та для військових. Також дуже багато подорожувала Україною. В одній із лікарень виступила на першому поверсі – далеко не всі змогли спуститися та почути мене. Я ходила по палатах і співала тим, хто не міг підвестися. В одній із кімнат був хлопчик, який на прощання дав уламок ворожого снаряда – він мало не забрав його життя, – розповіла Наталя.

Співачка додала, що бачить в обличчях потерпілих від війни українців мужність, силу та волю до свободи.