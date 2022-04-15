Украинский артист и ведущий Коля Серга посетил крупнейший гуманитарный штаб Николаевщины БФ Світлі справи. Сейчас музыкант примкнул к лавам ТРО, но также успевает порадовать украинцев своим творчеством.

Так, для членов организации он сделал небольшое выступление с акустической гитарой. На снимках благотворительного фонда можно заметить, что посещение звезды вызывает позитивные эмоции и усиливает оптимизм.

— Спасибо за вдохновение, безграничный позитив в такие непростые времена и отличный мини-концерт. Спасибо за патриотические строки, вдохновляющие миллионы украинцев и злящие своей оптимистичностью российских пропагандистов. Спасибо за бронежилеты, которые будут переданы нашим военным, — заявили в БФ Світлі справи.

В штабе отметили, что через Сергу передали презент для военных медиков.

Это уже не первая подобная акция музыканта — ранее он побывал у одесских спасателей, в расположениях ТРО, а также бомбоубежищах Одессы.

Не только Серга радует украинцев своим творчеством — Наталья Могилевская рассказала, что ее новая песня Ми будем стояти! появилась благодаря помощи украинцам в период войны. Певица посещала метро, больницы, и радовала своим творчеством военных. В одной из больниц она увидела в лицах людей смелость и силу воли, которая движет Украину к победе.