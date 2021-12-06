Головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч відписалася від переможця шоу Андрія Задворного у соціальній мережі Instagram.

Водночас співачка стежить за іншими учасниками проекту. Серед її підписок є акаунти Дмитра Шевченка, Романа Свечкоренка, Максима Тарапати та інших чоловіків.

Сам переможець Холостячки Андрій Задворний закрив свій профіль у соціальній мережі від непідписаних користувачів.

Після фіналу реаліті на чоловіка обрушилася хвиля хейту, оскільки більшість глядачів були впевнені у перемозі Дмитра Шевченка.

– Є ті, хто увійшов до мого будинку, не знявши брудного взуття, зазирнув у мою душу і перед виходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати – коментарі підвищують охоплення, – написав Андрій.

Можливо, у стосунках Злати Огнєвіч і Андрія Задворного стався розкол, або ж вони таким чином інтригують шанувальників перед фінальним випуском пост-шоу.

Судячи з анонсу, у стосунках пари не все так солодко, оскільки обоє були у сльозах. Чи разом Злата Огнєвіч та Андрій Задворний, стане відомо 10 грудня у пост-шоу Холостячка. Життя після проекту.

Нагадаємо, що у фіналі Холостячки за серце Злати Огнєвіч боролися троє чоловіків: Андрій Задворний, Дмитро Шевченко і Роман Свечкоренко.

Переможець шоу у фінальному випуску здивував Злату екстремальним побаченням. Детальніше про те, як пройшов 12 випуск Холостячки 2 зі Златою Огнєвіч – читайте на Фактах ICTV.