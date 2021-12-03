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Хочу стерти пам’ять: мережа спантеличена вибором Злати Огнєвіч у фіналі Холостячки

4 Грудня 2021, 00:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Хочу стерти пам’ять: мережа спантеличена вибором Злати Огнєвіч у фіналі Холостячки
Джерело: СТБ

Фінал романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч відбувся на телеканалі СТБ 3 грудня. Обранцем головної героїні став 32-річний Андрій Задворний.

Такий вибір Злати Огнєвіч викликав бурхливу хвилю обговорення у мережі. Більшість шанувальників проекту фінал розчарував, оскільки вони були впевнені у перемозі Дмитра Шевченка.

  • Смак у Злати не дуже.
  • Як вона може його кохати, якщо цього зовсім не було видно?
  • Шок. Не вірю, не бачу між ними хімії.
  • Діму шкода, класний хлопець.
  • Дуже дивна пара сформувалася.
  • Повне розчарування. Краще б не дивилася.
  • Діма так розкрився для неї, Злата розбила йому серце.
  • Діма такий чоловік, як можна було його не полюбити?
  • З таким вибором зрозуміло, чому вона досі одна. Не можна так з Дімою вчинити. Бажаю йому знайти взаємне кохання.
  • Як можна було вибрати такого чоловіка? Андрій їй не пара взагалі.
  • Більше всіх подобався Макс. Із фіналістів вболівала за Дмитра. Вибір розчарував.
  • Ну це ж очевидно, Андрій Златі не пара.
  • Я була впевнена, що вона обере Діму. Що коїться у цьому житті?
  • У когось є номер Дмитра?
  • Чекаю пост-шоу, щоб дізнатися з ким вона зараз.
  • Це фіаско!
  • Хочу стерти з пам’яті цей випуск, – пишуть у мережі.

Але є користувачі, які щиро вірили у перемогу Задворного. Вони бажають Златі та Андрію щасливого сімейного життя.

  • Будьте щасливими!
  • Вітаю вас! Ви гідні бути щасливими. Я вірила, що переможе Андрій. Він щирий і дійсно кохає.
  • Ура, я дуже рада за вас. Вітаю! Вірила до останньго! Щастя вам!
  • Я так рада, нарешті Злата знайшла свою другу половинку.
  • Вітаю вас, Андрій! З самого початку вболівала за вас, – пишуть у мережі.
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Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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