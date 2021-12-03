Фінал романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч відбувся на телеканалі СТБ 3 грудня. Обранцем головної героїні став 32-річний Андрій Задворний.
Такий вибір Злати Огнєвіч викликав бурхливу хвилю обговорення у мережі. Більшість шанувальників проекту фінал розчарував, оскільки вони були впевнені у перемозі Дмитра Шевченка.
- Смак у Злати не дуже.
- Як вона може його кохати, якщо цього зовсім не було видно?
- Шок. Не вірю, не бачу між ними хімії.
- Діму шкода, класний хлопець.
- Дуже дивна пара сформувалася.
- Повне розчарування. Краще б не дивилася.
- Діма так розкрився для неї, Злата розбила йому серце.
- Діма такий чоловік, як можна було його не полюбити?
- З таким вибором зрозуміло, чому вона досі одна. Не можна так з Дімою вчинити. Бажаю йому знайти взаємне кохання.
- Як можна було вибрати такого чоловіка? Андрій їй не пара взагалі.
- Більше всіх подобався Макс. Із фіналістів вболівала за Дмитра. Вибір розчарував.
- Ну це ж очевидно, Андрій Златі не пара.
- Я була впевнена, що вона обере Діму. Що коїться у цьому житті?
- У когось є номер Дмитра?
- Чекаю пост-шоу, щоб дізнатися з ким вона зараз.
- Це фіаско!
- Хочу стерти з пам’яті цей випуск, – пишуть у мережі.
Але є користувачі, які щиро вірили у перемогу Задворного. Вони бажають Златі та Андрію щасливого сімейного життя.
- Будьте щасливими!
- Вітаю вас! Ви гідні бути щасливими. Я вірила, що переможе Андрій. Він щирий і дійсно кохає.
- Ура, я дуже рада за вас. Вітаю! Вірила до останньго! Щастя вам!
- Я так рада, нарешті Злата знайшла свою другу половинку.
- Вітаю вас, Андрій! З самого початку вболівала за вас, – пишуть у мережі.