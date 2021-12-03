Фінал романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч відбувся на телеканалі СТБ 3 грудня. Обранцем головної героїні став 32-річний Андрій Задворний.

Такий вибір Злати Огнєвіч викликав бурхливу хвилю обговорення у мережі. Більшість шанувальників проекту фінал розчарував, оскільки вони були впевнені у перемозі Дмитра Шевченка.

Смак у Злати не дуже.

Як вона може його кохати, якщо цього зовсім не було видно?

Шок. Не вірю, не бачу між ними хімії.

Діму шкода, класний хлопець.

Дуже дивна пара сформувалася.

Повне розчарування. Краще б не дивилася.

Діма так розкрився для неї, Злата розбила йому серце.

Діма такий чоловік, як можна було його не полюбити?

З таким вибором зрозуміло, чому вона досі одна. Не можна так з Дімою вчинити. Бажаю йому знайти взаємне кохання.

Як можна було вибрати такого чоловіка? Андрій їй не пара взагалі.

Більше всіх подобався Макс. Із фіналістів вболівала за Дмитра. Вибір розчарував.

Ну це ж очевидно, Андрій Златі не пара.

Я була впевнена, що вона обере Діму. Що коїться у цьому житті?

У когось є номер Дмитра?

Чекаю пост-шоу, щоб дізнатися з ким вона зараз.

Це фіаско!

Хочу стерти з пам’яті цей випуск, – пишуть у мережі.

Але є користувачі, які щиро вірили у перемогу Задворного. Вони бажають Златі та Андрію щасливого сімейного життя.