На телеканалі СТБ завершився 12 випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

У фіналі проекту опинилися троє чоловіків: Роман Свечкоренко, Андрій Задворний та Дмитро Шевченко. Перед вирішальною церемонією в учасників було лише одне побачення з Холостячкою, на якому вони намагалися підкорити серце Злати Огнєвіч і заявити про свої почуття до неї.

Розлучення Роми і передчасне прощання

На перше побачення Злата вирушила з психологом Романом Свечкоренком, який повернувся на проект в 11 випуску, перед фіналом.

До слова, він покинув шоу Холостячка у шостому випуску через те, що офіційно не був розлучений зі своєю дружиною. Злата дозволила чоловіку повернутися, коли він вирішить це питання.

У фінальному випуску Рома запросив Холостячку на велопрогулянку Києвом, а також на дегустацію солодощів різних країн.

Протягом побачення Свечкоренко намагався зблизитися зі Златою. Спочатку він запропонував їй потанцювати, а потім вони загадували бажання, зав’язуючи стрічки на дереві.

Під час вечері Злата підняла питання про розлучення і, як виявилося, Рома ще досі має статус одруженого чоловіка. Огнєвіч подякувала учаснику за щирість і відпустила його, не дочекавшись фінальної церемонії.

Басейн кохання і пристрасть із Дмитром

Побачення Дмитра Шевченка і Злати Огнєвіч проходило в Тунісі. Чоловік запросив Холостячку покататися на квадроциклах і верблюдах серед пустелі. Потім пара відправилася в оазис, де вони охолоджувалися під струменями водопаду та цілувалися.

Під час другої частини побачення Злата і Дмитро обговорювали весілля, розподілення обов’язків та сімейні традиції. Романтичний вечір завершився пристрастю у басейні.

– Фінал вечора – басейн кохання. Він мене ніжно цілував і обнімав, в цьому я відчувала любов, підтримку і турботу, мені було дуже приємно. І, як завжди, я відчуваю до нього пристрасть і потяг. Але зараз займатися сексом – неправильно, – сказала Злата.

Екстримальні розваги із Андрієм

Андрій Задворний приготував для Злати екстремальне побачення. Спочатку пара займалася дайвінгом, під час якого Холостячці вдалося перебороти свій страх.

Потім вони вирішили спробувати парасейлінг і політати над водною гладдю. Через вітряні погодні умови пара ледь не впала в море, проте Андрію вдалося взяти ситуацію у свої руки. Він розвернув парашут і в результаті вони безпечно приземлилися.

Злата і Андрій продовжили своє побачення у спокійній романтичній атмосфері. Вони обговорювали своє майбутнє, цінності та погляди на життя.

Злата зауважила, що не отримала від Андрія конкретних відповідей на деякі питання. Але, попри це, вона бачить з ним спільне майбутнє.

Перед вирішальною церемонією Злата зізналася, що їй було дуже складно зробити вибір, оскільки вона має почуття до кожного чоловіка. У фіналі Холостячка слухала своє серце.

На церемонії Огнєвіч з’явилася у довгій білій сукні із блискітками та відвертим декольте. Свій образ вона довершила макіяжем та зачіскою із зібраним волоссям.

У фіналі Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Саме з ним у майбутньому Холостячка хоче побудувати міцні та щасливі стосунки.