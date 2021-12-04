Наступної п’ятниці, 10 грудня, на телеканалі СТБ відбудеться пост-шоу романтичного реаліті Холостячка 2.

Глядачі зможуть дізнатися, як живуть учасники після проекту та чи склалися стосунки Злати Огнєвіч та Андрія Задворного.

Творці Холостячки заінтригували мережу анонсом пост-шоу. З відео стало зрозуміло, що у стосунках Огнєвіч та Задворного стався розкол, про який вони не можуть згадувати без сліз.

– Я відкладав усі справи і біг до Злати. А потім у якийсь момент це зникло. Мені боляче, – сказав Задворний.

Проте напруженими стосунками пари скористається інший учасник шоу Холостячки. Ймовірно, це буде фіналіст Дмитро Шевченко.

Також наступного тижня можна буде побачити, хто заручиться у студії пост-шоу.

Крім цього, стане відомо, чи разом зараз головна героїня першого сезону Холостячки Ксенія Мішина та переможець Олександр Еллерт.

Нагадаємо, що фінал романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч відбувся 3 грудня. У 12 випуску головна героїня була на побаченні з трьома чоловіками.

Учасники намагалися підкорити серце Холостячки і заявити про свої почуття до неї. Проте у фіналі Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, зізнавшись йому у коханні.