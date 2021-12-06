Главная героиня романтического реалити Злата Огневич отписалась от победителя шоу Андрея Задворного в социальной сети Instagram.

В то же время певица следит за другими участниками проекта. Среди ее подписок есть аккаунты Дмитрия Шевченко, Романа Свечкоренко, Максима Тарапаты и других мужчин.

Сам победитель Холостячки Андрей Задворный закрыл свой профиль в социальной сети от неподписанных пользователей.

После финала реалити на мужчину обрушилась волна хейта, поскольку большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Шевченко.

– Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязной обуви, заглянул в мою душу и перед выходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность, – написал Андрей.

Возможно, в отношениях Златы Огневич и Андрея Задворного произошел раскол, или они таким образом интригуют поклонников перед финальным выпуском пост-шоу.

Судя по анонсу, в отношениях пары не все так сладко, поскольку оба были в слезах. Вместе ли Злата Огневич и Андрей Задворный, станет известно 10 декабря в пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта.

Напомним, что в финале Холостячки за сердце Златы Огневич боролись трое мужчин: Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко.

Победитель шоу в финальном выпуске удивил Злату экстремальным свиданием. Подробнее о том, как прошел 12 выпуск Холостячки 2 со Златой Огневич – читайте на Фактах ICTV.