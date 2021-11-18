Українська акторка Ксенія Мішина та комік Олександр Еллерт відписалися одне від одного у соціальній мережі Instagram.

Крім цього, екс-кохані видалили спільні фото. На сторінці Еллерта залишилася лише одна світлина з Мішиною, на якій позує ще син акторки Платон та дочка коміка Еліна.

Також Олександр не став видаляти фото Платона, опубліковане на честь його дня народження.

Раніше Еллерт коментував всі пости екс-коханої, залишаючи під ними короткі послання, які складаються з одного слова. Шанувальники вже змогли скласти фразу “Дуже сильно хочу…”.

Під останнім фото Ксенії комік поставив крапку, але згодом підписники виявили, що всі коментарі зникли.

Дехто із фанатів припускає, що Ксенія заблокувала екс-коханого у соціальній мережі.

Той момент, коли не читаєш допис. А одразу шукаєш коментар від Саші.

А де комент від Саші?

Олександр поставив крапку, але її вже немає.

Кілька годин тому була крапка.

Взагалі не бачу його попередніх коментарів.

Так вони разом чи ні? Я вже не можу за цим стежити. Мені за них радіти чи сумувати?

Ксю і Саша знову разом?

Нічого не розумію.

Ну все, казочці кінець, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що про розставання з коханим Ксенія Мішина повідомила у липні 2021 року. Але згодом пара знову відновила свої стосунки.

Їх разом бачили в аеропорту по дорозі на Кіпр, а також вони відвідали весілля друзів, на якому Мішина зловила букет нареченої. Пізніше Еллерт зробив акторці романтичний сюрприз – виклав напис зі свічок: Люблю тебе, Ксю!

Шанувальники досі не розуміють, що відбувається між екс-коханими, і сподіваються на їхнє возз’єднання. Хоча нещодавно Ксенія Мішина поставила крапку у питанні стосунків з Еллертом. Акторка зізналася, що вони не разом.