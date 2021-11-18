Украинская актриса Ксения Мишина и комик Александр Эллерт отписались друг от друга в социальной сети Instagram.

Кроме этого, экс-возлюбленные удалили общие фото. На странице Эллерта осталась только одна фотография с Мишиной, на которой позирует еще сын актрисы Платон и дочь комик Элина.

Также Александр не стал удалять фото Платона, опубликованное в честь дня рождения.

Ранее Эллерт комментировал все посты экс-возлюбленной, оставляя под ними короткие послания, состоящие из одного слова. Поклонники уже смогли составить фразу “Очень сильно хочу…”.

Под последним фото Ксении комик поставил точку, но потом подписчики обнаружили, что все комментарии исчезли.

Некоторые фанаты предполагают, что Ксения заблокировала экс-возлюбленного в социальной сети.

Тот момент, когда не читаешь пост. А сразу ищешь комментарий от Саши.

А где коммент от Саши?

Александр поставил точку, но ее уже нет.

Несколько часов назад была точка.

Вообще не вижу его предыдущих комментариев.

Так они вместе или нет? Я уже не могу следить за этим. Мне за них радоваться или грустить?

Ксю и Саша снова вместе?

Ничего не понимаю.

Ну все, сказочке конец, – пишут в комментариях.

Напомним, что о расставании с любимым Ксения Мишина сообщила в июле 2021 года. Но потом пара снова возобновила свои отношения.

Их вместе видели в аэропорту по дороге на Кипр, а также они посетили свадьбу друзей, на которой Мишина поймала букет невесты. Позже Эллерт сделал актрисе романтический сюрприз – выложил надпись из свечей: Люблю тебя, Ксю!

Поклонники до сих пор не понимают, что происходит между экс-возлюбленными и и надеются на их воссоединение. Хотя недавно Ксения Мишина поставила точку в вопросе отношений с Эллертом. Актриса призналась, что они не вместе.