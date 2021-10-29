Разом чи ні? Мішина поставила крапку в питанні стосунків з Еллертом

Акторка та суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина відверто відповіла, чи перебуває вона у стосунках з Олександром Еллертом.

В Instagram екс-холостячка відповіла на запитання підписників, серед яких були й ті, хто цікавився її особистим життям. Зокрема, йдеться про стосунки з Еллертом, якого Мішина обрала у фіналі реаліті.

– Багато питань на одну й ту саму тему, тому відповідаю всім: у нас немає стосунків, ми не разом, – зазначила Ксенія.

Також вона відповіла і на інші питання щодо стосунків. Акторка заявила, що поруч із чоловіками варто проявляти жіночність, а не слабкість.

Крім того, Мішина розповіла, що для неї є табу в парі.

– Зрада, аб’юз (психологічний, фізичний). Дуже складно перебувати в маніпуляційних та інфантильних стосунках, – поділилася Ксенія Мішина.

Акторка також зазначила, що секс у стосунках дуже важливий.

В липні мережу сколихнула новина про те, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлися. Сама Ксенія опублікувала в Instagram пост, в якому сказала, що вони більше не пара. Вона також уточнила, що розставання сталося неочікувано, але назавжди.

Пізніше Олександр Еллерт здивував прихильників, привітавши Ксенію Мішину з річницею стосунків. Він показав зворушливі архівні кадри з коханою. А сама Мішина похизувалася великим букетом троянд.

Вже наприкінці серпня шанувальники запідозрили, що Мішина та Еллерт все-таки разом – пару заскочили в аеропорту дорогою на Кіпр.

Сам Олександр Еллерт зізнався, що зараз скуповує для Ксенії квіти в усіх магазинах, а також ставить лайки під фото в соцмережах.

У вересні у студії пост-шоу Як вийти заміж Мішина зізналася, що вони з Еллертом переживають кризу, однак намагаються відновити стосунки. Втім, прогнозувати майбутнє акторка не поспішає.