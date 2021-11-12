Комік та сценарист Олександр Еллерт відреагував на фото своєї екс-коханої Ксенії Мішиної.

На особистій сторінці в Instagram акторка оприлюднила світлини з презентації прем’єр StarlightMedia. Для події Ксенія обрала чорну коротку сукню, яка акцентувала увагу на її довгих ногах та витонченій фігурі.

Свій образ Мішина доповнила сумочкою Prada та туфлями Versace на підборах.

Ефектний зовнішній вигляд Ксенії не залишив байдужим ні підписників, ні Олександра Еллерта. Екс-коханий знаменитості залишив під фото лаконічний коментар.

Реакція Еллерта на фото акторки не залишилася непоміченою. У шанувальників з’явилася надія, що пара зможе відновити свої стосунки і знову бути разом.

Нагадаємо, про розставання з коханим Ксенія Мішина повідомила у липні 2021 року. Вона опублікувала пост, в якому зазначила, що розрив стосунків стався неочікувано, але назавжди.

Згодом шанувальники запідозрили, що Мішина та Еллерт все-таки разом – пару заскочили в аеропорту дорогою на Кіпр.

Нещодавно Ксенія Мішина поставила крапку у питанні стосунків з Еллертом. Акторка зізналася, що вони не разом.