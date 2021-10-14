Комік Олександр Еллерт розповів, який сюрприз він зробив своїй екс-коханій, українській акторці Ксенії Мішиній.

За словами Еллерта, коли Ксенія була головною героїнею романтичного реаліті-шоу Холостячка, а він учасником, вона йому сказала, що хоче, щоб зі свічок був викладений напис, який виднітиметься з якого-небудь балкона.

У проекті чоловік цього не зробив, проте наразі вирішив виправити ситуацію, а замість балкона обрав вертоліт. Таким чином Олександр влаштував романтичне побачення, на якому зізнався Мішиній в любові.

Коли закохані підлітали до місця приземлення, почав виднітися напис зі свічок: Люблю тебе, Ксю!

Гуморист також зняв, як Ксенія бігає між вогнів із букетом квітів.

– Це все моє. Люблю тебе, Ксю! Це все для мене… Це так красиво, – сказала акторка.

Крім того, Еллерт сказав, що з цього моменту вони вирішили, що в майбутньому спільних публікацій буде набагато менше. Тому шанувальникам залишається тільки гадати, разом пара чи ні.

16 липня стало відомо, що Олександр Еллерт і Ксенія Мішина розійшлися, однак після цього екс-закоханих бачили разом.

Ксенія зізналася, що вони переживають кризу і намагаються налагодити стосунки, але офіційного підтвердження про возз’єднання не давали.

Незважаючи на це, пара продовжує проводити час разом, чим періодично ділиться в соціальних мережах. Шанувальники досі не розуміють, що між ними відбувається, проте сподіваються на возз’єднання.