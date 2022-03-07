Відома українська модель та співачка Даша Астаф’єва зараз всіляко допомагає Україні. Так, знаменитість чистить картоплю наших військових, які відбивають агресію Росії.

Знімок з Астаф’євою опублікувала українська телеведуча Маша Єфросиніна в Історії Instagram. Так, на фото зірка сидить на коробці, в рукавичках та фартуху чистячи мішок картоплі.

– Моя героїчна Даша не лише годує військових, а ще й створила проект допомоги! Пишаюся! – підписала Єфросиніна.

Відомо, що зірка створила колекцію NFT зі своїми домашніми улюбленцями. Гроші з продажу підуть на допомогу ЗСУ.

Величезна кількість українських зірок також не сидять без діла – вони допомагають Україні всім, чим тільки можуть.

Наприклад, модельєр Андре Тан шиє бронежилети та флісовий одяг для наших військових. Так, замість модних суконь активно створюється одяг для ЗСУ та тероборони.

Настя Каменських розповіла про волонтерство. Вона відправляє дуже багато грошей, одягу та їжі на потреби тим, хто постраждав від агресії Росії.

Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук взагалі готовий захищати своїм тілом Україну – він вступив до лав територіальної оборони на Львівщині.