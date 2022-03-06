Українська співачка Настя Каменських (NK) розповіла про волонтерство під час повномасштабної війни на території України.

В ефірі програми Факти ICTV зірка зізналася, що допомагає українській армії всім, чим може.

– Відправляю багато грошей, відправляємо продукти, одяг. Ми робимо все, що можемо. Я дуже-дуже пишаюся своєю країною, тому що саме в цей момент люди так об’єдналися. У нас і була прекрасна країна, але зараз вона стала ще прекраснішою. Всі зібралися, такі молодці, всі намагаються допомогти один одному, – сказала співачка.

Настя подякувала воїнам, які захищають нашу землю, демократичні права, народ і кожну людину.

Зірка додала, що працює й на інформаційному фронті, намагаючись боротися з російською пропагандою. І хоч зворотньої реакції від жителів РФ Настя отримує дуже мало, вона не покидає надії достукатися хоча б до кількох людей.

– Цей народ інформативно сліпий. Ми намагаємося пробити цю блокаду, донести до людей, що у нас справжня війна, гинуть люди, діти та сім’ї. Ми намагаємося захищатися від такої величезної території, тому що наш супротивник просто величезний монстр. І наша маленька прекрасна країна так класно справляється з цим, – сказала Каменських.