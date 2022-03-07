Компанія українського модельєра Андре Тана шиє бронежилети та флісовий одяг для наших військових. Так, замість модних суконь активно створюється одяг для ЗСУ та тероборони.

– Ми пишаємось, що сьогодні робимо це! Ми пишаємося нашою командою, яка під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою! – заявив Андре у своєму Instagram.

Так, компанія модельєра вже відшила понад тисячу флісових кофт, флісових штанів, понад 2 тис. одиниць чоловічої спідньої білизни, понад тисячу теплих жилетів та 500 спальних мішків.

Не лише українці, пов’язані зі світом моди, допомагають Україні проти агресії Росії.

Так, американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід збирається пожертвувати частину своїх доходів нашій країні. Вона закликала до миру, і всіляко допомагатиме тим, хто страждає від війни з боку Росії.

Свою підтримку також висловили світові музиканти Deep Purple. Один з учасників групи сподівається, що війна обернеться крахом Путіна, а інший повернув Медвєдєву автограф. Колектив заявив, що Deep Purple завжди були аполітичними, але часи змінилися, і зараз їхня підтримка потрібна мільйонам.