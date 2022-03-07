Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Андре Тан почав шити бронежилети та флісовий одяг для ЗСУ

7 Березня 2022, 13:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Андре Тан

Компанія українського модельєра Андре Тана шиє бронежилети та флісовий одяг для наших військових. Так, замість модних суконь активно створюється одяг для ЗСУ та тероборони.

– Ми пишаємось, що сьогодні робимо це! Ми пишаємося нашою командою, яка під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою! – заявив Андре у своєму Instagram.

Так, компанія модельєра вже відшила понад тисячу флісових кофт, флісових штанів, понад 2 тис. одиниць чоловічої спідньої білизни, понад тисячу теплих жилетів та 500 спальних мішків.

Не лише українці, пов’язані зі світом моди, допомагають Україні проти агресії Росії.

Так, американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід збирається пожертвувати частину своїх доходів нашій країні. Вона закликала до миру, і всіляко допомагатиме тим, хто страждає від війни з боку Росії.

Свою підтримку також висловили світові музиканти Deep Purple. Один з учасників групи сподівається, що війна обернеться крахом Путіна, а інший повернув Медвєдєву автограф. Колектив заявив, що Deep Purple завжди були аполітичними, але часи змінилися, і зараз їхня підтримка потрібна мільйонам.

Читайте також:
Deep PurpleПутін психопат, його чекає крах: гурт Deep Purple підтримав Україну

Теги
Андре Тан
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь