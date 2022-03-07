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Персони

Картошка вместо глянца: звезда Playboy Астафьева кормит украинскую армию

7 марта 2022, 14:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Даша Астафьева

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева сейчас всячески помогает Украине. Так, знаменитость чистит картошку для наших военных, которые отбивают агрессию России.

Снимок с Астафьевой опубликовала украинская телеведущая Маша Ефросинина в Истории Instagram. Так, на фото зарка сидит на коробке, в перчатках и фартуке чистя мешок картошки. 

— Моя героическая Даша не только кормит военных, но еще и создала проект помощи! Горжусь! — подписала Ефросинина.

Астафьева

Известно, что звезда создала коллекцию NFT со своими домашними любимцами. Деньги с продажи пойдут на помощь ВСУ.

Огромное количество украинских звезд также не сидят без дела — они помогают Украине всем, чем только могут.

К примеру, модельер Андре Тан шьет бронежилеты и флисовую одежду для наших военных. Так, вместо модных платьев активно создается одежда для ВСУ и терробороны.

Настя Каменских рассказала о волонтерстве. Она отправляет очень много денег, одежды и еды на нужды тем, кто пострадал от агрессии России.

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук и вовсе готов защищать своим телом Украину — он вступил в ряды территориальной обороны на Львовщине.

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Маша Ефросинина
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