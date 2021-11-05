На СТБ пройшов восьмий випуск романтичного реаліті Холостячка 2. Злата Огнєвіч провела рекордну кількість побачень.

Побачення Злати Огнєвіч із Андрієм Задворним

Тиждень розпочався зі побачення Холостячки з Андрієм Задворним. Пара вирушила на пустир, щоб політати на аерошуті.

Андрій зазначив, що вже рік захоплюється польотами на різних пристроях, зокрема паропланах. Тож вирішив залучити Злату до свого хобі. Проте аерошут зламався, парі довелося чекати на інший.

Під час побачення Андрій розповів, що із закінченням навчання в університеті він став незалежним від батьків. Також він поділився, що сім’я мала скоромні доходи, тому він заздрив тим, у кого мами та татки мали великі гроші. Зі свого боку, Злата заявила, що ще з дитинства хотіла бути незалежною, тож ще з 10 років допомагала батькам, працювала.

Коли прилетів другий аерошут, то він виявився одномісним, тому Андрій поступився місцем Огнєвіч, тому що йому важливо було ощасливити Холостячку.

Після польоту пара пішла обмазуватись грязями. Щоб зблизитись Андрій почав обмазувати грязюкою Злату.

– Брудна дівчинка, – пожартував Задворний.

Далі Злата поцікавилася, як би він поставився до зйомки в чоловічому журналі.

– Я не хотів би цього. Я дуже проти, чесно кажучи. Я хочу, щоб моя жінка залишала частину ексклюзивності для мене, – зазначив Андрій.

Така відповідь Златі сподобалася, оскільки вона сама не готова роздягатися для публіки.

Під час побачення, коли Андрій намазував Злату брудом, було видно, як він соромиться.

– У мене були незручні моменти, коли я мазала Андрію животик, ноги, – заявила сама Холостячка.

Але Задворний наголосив, що йому все сподобалося.

Андрій визнав, що раніше обирав дівчат за зовнішністю, але потім він змінив свою думку, тому що попередні стосунки у нього не задалися. Тепер йому важливо, щоб мислення та цінності збігалися з другою половинкою.

Потім пара вирушила вечеряти до ресторану. Там Задворний розповів, що для нього народження доньки стало переломним моментом. Також він зазначив, що брав на себе всі обов’язки щодо догляду за дитиною.

Крім того, під час побачення Злата та Андрій обговорили важливість статевого виховання для дітей. І Холостячка, і Задворний дійшли однієї думки, що такий важливий момент у вихованні ніколи не можна пропускати.

Тренування Огнєвіч із Олегом Плахотнюком

Злата Огнєвіч досі живе з чоловіками в одному будинку в Одесі. Вона прокинулася рано-вранці, щоб зайнятися йогою, помедитувати.

Однак потім до неї підійшов Олег Плахотнюк, який теж прокинувся рано заради тренування. Чоловік запропонував Холостячці провести парне тренування.

Злата погодилася, бо це здалося їй цікавим.

– Якщо у жінки сильні ноги – вона може добре задовольнити чоловіка, – пожартував Олег.

Злата засміялася і додала, що зрозуміла натяк на пластичність під час сексу.

За її словами, їй не дуже сподобалося, що всі вправи мали сексуальний підтекст. Олег постійно гладив її, цілував у шию.

У жартівливій формі Холостячка зазначила, що Плахотнюк поводиться нахабно і переходить межу.

Загалом тренування проходило з вульгарним підтекстом.

– Тренування називається Камасутра, – зазначила Огнєвіч.

За словами Злати, її відлякують чоловіки, які поводяться настирливо. Наприкінці Холостячка відмовила Олегу в поцілунку, оскільки ситуація була явно не романтичною.

Групове побачення на устричній фермі

Злата Огнєвіч разом із усіма учасниками вирушила ловити устриць на фермі.

Чоловіки постійно намагалися якось звернути увагу на себе.

Під час побачення Злата зазначила, що Максим Тарапата гурман, оскільки він одразу запропонував кілька варіантів, як можна смачно приготувати устриці.

Перевага Макса на побаченні, звісно, ​​не сподобалася його конкурентам.

Після того, як Злата і чоловіки навчилися відкривати устриці, вони вирушили за вино на виноградники. Жінка, яка проводила дегустацію, попросила всіх розбитись на пари. Задворний перейшов у наступи, тож забрав Злату до себе.

Але недовго музика грала, Макс Тарапата підійшов до Злати, щоб провести її за свій столик, але Огнєвіч була неухильною і залишилася стояти з Андрієм. Це одразу породило жарти з боку Задворного, які значно більше розташували Холостячку.

– Олег (Плахотнюк), здається, про мене зовсім забув. Він поглинав устриці та запивав вином, – зазначила Злата Огневич.

Зі свого боку Олег зазначив, що устриці просто найпотужніший афродизіак.

Потім жінка, яка проводила дегустацію, винесла особливе вино і заявила, що його зможе випити із Златою лише один учасник. Вона запропонувала провести аукціон, щоб один із чоловіків викупив пляшку вина. Гроші будуть спрямовані на благодійність.

Найзапекліша війна йшла між Максимом Тарапатою та Андрієм Хветкевичем.

Проте перемога дісталася Андрію, який викупив пляшку за 60 тис. грн.

Побачення Злати Огнєвіч із Андрієм Хветкевичем

Парі влаштували романтичне побачення серед виноградників. На ньому Холостячка поцікавилася, чи закохується Андрій у моделей, яких фотографує.

Він зазначив, що його цікавить лише результат, тобто фото, і не більше.

Також пара обговорювала тему довіри, оскільки колишня дівчина Андрія його постійно перевіряла.

Злата зазначила, що вона не збирається такого робити, адже стосунки треба будувати на довірі.

Побачення Злати Огнєвіч із Дмитром Шевченком

Дмитро влаштував костюмоване побачення у замку. Також чоловік скрізь сховав записки із завданнями та питаннями, які він боятися поставити особисто.

Тому зустріч Дмитра та Злати пройшла досить відверто. Пара змогла обговорити важливі моменти, а Холостячка наголосила, що Шевченко відкривається для неї з іншого боку.

Друге побачення Злати Огнєвіч із Андрієм Хветкевичем

Просто посеред ночі Андрій просто вкрав Злату на побачення. З собою Холостячка прихопила фотоапарат, який подарував їй Андрій раніше.

Пара приїхала до парку-розваг, який працював тільки для них. Виявилось, що для Злати це дитяча мрія.

Побачення у пари пройшло дуже весело. Пара змогла поринути у дитинство та поділитися теплими спогадами з тих часів.

Злата зазначила, що їй комфортно та спокійно поряд з Андрієм. У фіналі побачення у Злати та Андрія стався їхній перший поцілунок.

Церемонія троянд

Церемонія троянд проходила на Одеській кіностудії, де Злата та учасники могли переглянути найяскравіші момент за всі вісім тижнів.

Першим троянду отримав Андрій Хветкевич, а згодом і Дмитро Шевченко. Однак останнього Злата попросила вгамувати свою ревнощі.

Проте згодом викликала до себе Олега Плахотнюка. В результаті вона заявила, що не готова бути його жінкою. Тож Олег Плахотнюк залишився без троянди та поїхав додому.

Під час свого відео-звернення Максим Тарапата розповів, що минулого року у нього був роман з дівчиною. Проте пара тоді розійшлася. Максим заявив, що у нього досі є певні почуття до тієї дівчини. Тому під час церемонії троянд Злата покликала Тарапату на відверту розмову. Проте потім Максим зізнався, що нині він кохає Злату. Холостячка на хвилину залишила Тарапату, а потім принесла йому лимонад. Після розмови з Огнєвіч, Максим Тарапата отримав свою троянду.