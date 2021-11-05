На СТБ завершився восьмий випуск реаліті Холостячка 2 із Златою Огнєвіч.

За результатами тижня без троянди залишився Олег Плахотнюк.

– Я не готова бути твоєю жінкою. Я так відчуваю, – зауважила Злата Огнєвіч.

Церемонія троянд проходила на Одеській кіностудії, де Злата та учасники могли переглянути найяскравіші момент за всі вісім тижнів.

Першим троянду отримав Андрій Хветкевич, а згодом і Дмитро Шевченко. Однак останнього Злата попросила вгамувати свою ревнощі.

Під час свого відео-звернення Максим Тарапата розповів, що минулого року у нього був роман з дівчиною. Проте пара тоді розійшлася. Максим заявив, що у нього досі є певні почуття до тієї дівчини. Тому під час церемонії троянд Злата покликала Тарапату на відверту розмову. В результаті він таки отримав троянду, коли зізнався, що тепер закоханий лише у Злату.

Останнім троянду отримав Андрій Задворний.

Як пройшов восьмий випуск реаліті Холостячка 2

У рамках восьмого випуску Холостячки 2 на перше побачення пішов Андрій Задворний, який підняв Злату Огнєвіч у небо. Їхнє побачення було романтичним і досить відвертим.

Також відбулося групове побачення, де Злата з усіма учасниками вирушила на дегустацію вина. У рамках нього відбувся аукціон, на якому Андрій Хветкевіч викупив за 60 тис. грн пляшку елітного вина. Гроші пішли на благодійність, а Андрій на побачення із Златою.