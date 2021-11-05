На СТБ прошел восьмой выпуск романтического реалити Холостячка 2. Злата Огневич провела рекордное количество свиданий.

Свидание Златы Огневич с Андреем Задворным

Неделя началась со свидания Холостяки с Андреем Задворным. Пара отправилась на пустырь, чтобы полетать на аэрошуте.

Андрей отметил, что уже год увлекается полетами на различных приспособлениях, в частности на паропланах. Поэтому решил привлечь Злату к своему хобби. Однако аєрошут сломался, поэтому паре пришлось ждать другой.

Во время свидания Андрей рассказал, что с окончанием учебы в университете он стал независимым от родителей. Также он поделился, что семья имела скоромные доходы, поэтому он завидовал тем, у кого мамы и папы имели большие деньги. Со своей стороны, злата заявила, что еще с детства хотела быть независимой, поэтому еще с 10 лет помогала родителям, работала.

Когда прилетел второй аэрошут, то он оказался одноместным, поэтому Андрей уступил место Огневич, так как ему важно было осчастливить Холостячку.

После полета пара пошла обмазываться грязями. Чтобы сблизиться Андрей начал обмазывать грязью Злату.

— Грязная девчонка, — пошутил Задворный.

Далее Злата поинтересовалась, как бы он отнеся к съемке в мужском журнале.

— Я бы не хотел этого. Я буду очень против, честно горя. Я хочу, чтобы моя женщина оставляла часть эксклюзивности для меня, — отметил Андрей.

Такой ответ Злате понравился, так как она сама не готова раздеваться для публики.

Во время свидания, когда Андрей намазывал Злату грязью, было видно, как он стесняется.

— У меня были неловкие моменты, когда я мазала Андрею животик, ноги, — заявила сама Холостячка.

Но Задворный отметил, что ему все понравилось.

Потом Андрей признал, что ранее выбирал девушек по внешности, но потом он изменил свое мнение, так как предыдущие отношения у него не задались. Теперь ему важно, чтобы мышление и ценности совпадали со второй половинкой.

Затем пара отправилась ужинать в ресторан. Там Задворный рассказал, что для него рождение дочери стало переломным моментом. Также он отметил, что брал на себя все обязанности по уходу за ребенком.

Кроме того, во время свидания Злата и Андрей обсудили важности полового воспитания для детей. И Холостячка, и Задворный пришли к одному мнения, что такой важным момент в воспитании никогда нельзя упускать.

Тренировка Огневич с Олегом Плахотнюком

Злата Огневич все еще живет с мужчинами в одном доме в Одессе. Она проснулась рано утром, чтобы заняться йогой, помедитировать.

Однако потом к ней подошел Олег Плахотнюк, который тоже проснулся рано загади тренировки. Мужчина предложил Холостяке провести парную тренировку.

Злата согласилась, так как показалось это интересным.

— Если у женщины сильные ноги — она может хорошо удовлетворить мужчину, — пошутил Олег.

Злата засмеялась и добавила, что поняла намек на пластичность во время секса.

По ее словам, ей не сильно понравилось, что все упражнения имела сексуальный подтекст. Олег постоянно гладил ее, целовал в шею.

В шуточной форме Холостячка отметила, что Плахотнюк ведет себя нагло и переходит границу.

В целом, тренировка проходила с пошлым подтекстом.

— Тренировка называется Камасутра, — отметила Огневич.

По словам Златы, ее отпугивают мужчины, которые ведут себя назойливо. В конце Холостячка отказала Олегу в поцелуе, так как обстановка была очевидно не романтичной.

Групповое свидание на устричной ферме

Злата Огневич вместе со всеми участниками отправилась ловить устриц на ферме.

Мужчина постоянно пытались как-то обратить внимание на себя.

Во время свидания Злата отметила, что Максим Тарапата гурман, так как он сходу предложил несколько вариантов, как можно вкусно приготовить устрицы.

Преимущество Макса на свидания, конечно, не понравилось его конкурентам.

После того как Злата и мужчины научились открывать устрицы, они отправились за вино на виноградники. Женщина, которая проводила дегустацию, попросила всех разбиться на пары. Задворный перешел в наступления, поэтому забрал Злату к себе.

Но недолго музыка играла, Макс Тарапата подошел к Злате, чтобы провести ее за свой столик, но Огневич была неуклонной и осталась стоять с Андреем. Это сходу породило шутки со стороны Задворного, которые еще больше расположили Холостячку.

— Олег (Плахотнюк), кажется, обо мне совсем забыл. Он поглощал устрицы и запивал вином, — отметила Злата Огневич.

Со своей стороны Олег отметил, что устрицы просто мощнейший афродизиак.

Затем женщина, которая проводила дегустацию, вынесла особенное вино, и заявила, что его сможет выпить со Златой только один участник. Вона предложила провести аукцион, чтобы один из мужчин выкупил бутылку вина. Деньги будут направленны на благотворительность.

Самая ожесточенная война шла между Максимом Тарапатой и Андреем Хветкевичем.

Однако победа досталась Андрею, который выкупил бутылку за 60 тыс. грн.

Свидание Златы Огневич с Андреем Хветкевичем

Паре устроили романтическое свидание посреди виноградников. На нем Холостячка поинтересовалась, влюбляется ли Андрей в моделей, которых фотографирует.

Он же отметил, что его интересует только результат, то есть фото, и не более.

Также пара обсуждала тему доверия, так как бывшая девушка Андрея его постоянно проверяла.

Злата отметила, что она не собирается такого делать, ведь отношения нужно стоить на доверии.

Свидание Златы Огневич с Дмитрием Шевченко

Дмитрий устроил костюмированное свидание в замке. Также мужчина везде спрятал записки с заданиями и вопросами, которые он бояться задать лично.

Поэтому встреча Дмитрия и Златы прошла довольно откровенно. Пара смогла обсудить важные моменты, а Холостячка отметила, что Шевченко открывается для нее с другой стороны.

Второе свидание Златы Огневич с Андреем Хветкевичем

Прямо посреди ночи Андрей просто украл Злату на свидание. С собой Холостячка прихватила фотоаппарат, который ей подарил Андрей ранее.

Пара приехала в парк-развлечений, который работал только для них. Оказалось, что для Златы это детская мечта.

Свидание у пары прошло очень весело. Пара смогла окунуться в детство и поделиться теплыми воспоминаниями с тех времен.

Злата отметила, что ей комфортно и спокойно рядом с Андреем. В финале свидания у Златы и Андрея случился их первый поцелуй.

Церемония роз

Церемония роз проходила на Одесской киностудии, где Злата и участники могли посмотреть самые яркие моменты за все восемь недель.

Первым розу получил Андрей Хветкевич, а затем и Дмитрий Шевченко. Однако последнего Злата попросила унять свою ревность.

Однако потом вызвала к себе Олега Плахотнюка. В результате она заявила, что не готова быть его женщиной. Поэтому Олег Плахотнюк остался без розы и поехал домой.

Во время своего видеообращения Максим Тарапата рассказал, что в прошлом году у него был роман с девушкой. Однако пара тогда разошлась. Максим заявил, что у него до сих пор есть определенные чувства к девушке. Поэтому во время церемонии роз Злата позвала Тарапату на откровенный разговор. Однако потом Максим признался, что сейчас он любит Злату. Холостячка на минуту покинула Тарапату, а затем принесла ему лимонад. После разговора с Огневичем, Максим Тарапата получил свою розу.

Андрею Задворному она