Новий тиждень на реаліті Холостячка 2 стартував з побачення Злати Огнєвіч із Андрієм Задворним. Пара вирушила на пустир, щоб політати на аерошуті.

Попри поломку першого аерошуту, побачення Златі та Андрію сподобалося.

Після польоту пара пішла обмазуватись цілющою багнюкою, що виглядало навіть з боку досить незручним.

Першою була Холостячка. Було помітно, як Андрій бентежиться, але навіть це не заважало йому періодично жартувати.

– Брудна дівчинка, – пожартував Задворний.

Далі Злата поцікавилася, як би він поставився до зйомки в чоловічому журналі.

– Я не хотів би цього. Я дуже проти, чесно кажучи. Я хочу, щоб моя жінка залишала частину ексклюзивності для мене, – зазначив Андрій.

Така відповідь Златі сподобалася, оскільки вона сама не готова роздягатися для публіки.

– У мене були незручні моменти, коли я мазала Андрію животик, ноги, – заявила сама Холостячка.

Але Задворний наголосив, що йому все сподобалося.

Після чого, пара почала змивати грязюку. Однак вони таки перервалися заради поцілунку.