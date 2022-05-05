Группа Kalush на отборе на Евровидение 2022 победила с песней Stefania. Искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Солист группы Олег Псюк рассказал, что эту песню он посвятил своей маме, которую зовут Стефания.

Представляем вам полный текст песни Stefania представителей Евровидение 2022 от Украины.

Оригинальный текст песни Kalush — Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене,

бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона, ламаними дорогами прийду я

завжди тебе.

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі,

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі,

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала

мене в такт.

люлі люлі люлі….

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі

платить,

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку,

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю.

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Русский перевод песни Kalush — Stefania

Стефания мамо мамо Стефания,

Расцветает поле, а она седеет,

Спой мне мама колыбельную,

Хочу еще услышать твое родное слово.

Она меня качала дала мне ритм и наверняка силу воли не отнять у меня,

потому что дала она

Наверное знала может больше и от Соломона, по ломаным дорогам приду я

всегда тебя.

Она не разбудит, не пробуждает, меня в сильные бури,

Заберет у бабушки два кукиша, будто они пули,

Отлично знала меня не была обманута, как была очень уставшая, качала

меня в такт.

люли люли люли….

Стефания мамо мамо Стефания,

Расцветает поле, а она седеет,

Спой мне мама колыбельную,

Хочу еще услышать твое родное слово.

Я не в пеленах но ма но ма, хватит, как бы я не вырос на вырост за вещи

платит,

Я не маленький ребенок, она дальше нервы тратит, я гулял, шляк бы тебя трафил,

Ты все молода о мама на пике, если не ценю опеку на пике славы мне в тупике,

Убивайте пику эту пику, я бы попек спек, своей любовью.

Стефания мамо мамо Стефания,

Расцветает поле, а она седеет,

Спой мне мама колыбельную,

Хочу еще услышать твое родное слово.