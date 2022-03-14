Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Музика

Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні

15 Березня 2022, 00:16
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні

Гурт Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022, яке проходитиме у Турині (Італія).

Попри війну, колектив має записати відео виступу, у безпечному місці. Саме цей ролик надішлють організаторам конкурсу.

Проте, якщо до травня нам вдасться вигнати російських окупантів, то хлопці вирушать до Турина, щоб заспівати Стефанію для європейської публіки.

З початком війни РФ проти України букмекери підняли Україну на перше місце на знак солідарності. А ось РФ взагалі виперли з конкурсу.

Читайте також:
Kalush OrchestraKalush Orchestra зміцнили позиції: прогнози букмекерів на Євробачення 2022

Проте колективу буде складно записати ролик для Євробачення. Адже Учасники гурту під псевдонімом Килим вступив до лав тероборони Києва. Решта учасників колективу займається волонтерською діяльністю.

Kalush Orchestra – Stefania

Трек Stefania про найдорожчу людину – маму – був написаний усім складом гурту Kalush Orchestra. В ньому артисти роблять акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.

Трек Kalush Orchestra Stefania став ніби гімном. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.

Читайте також:
Настя КаменськихМи все витримаємо: Настя Каменських присвятила трек Батьківщині

Теги
Kalush
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь