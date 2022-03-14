Гурт Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022, яке проходитиме у Турині (Італія).

Попри війну, колектив має записати відео виступу, у безпечному місці. Саме цей ролик надішлють організаторам конкурсу.

Проте, якщо до травня нам вдасться вигнати російських окупантів, то хлопці вирушать до Турина, щоб заспівати Стефанію для європейської публіки.

З початком війни РФ проти України букмекери підняли Україну на перше місце на знак солідарності. А ось РФ взагалі виперли з конкурсу.

Проте колективу буде складно записати ролик для Євробачення. Адже Учасники гурту під псевдонімом Килим вступив до лав тероборони Києва. Решта учасників колективу займається волонтерською діяльністю.

Kalush Orchestra – Stefania

Трек Stefania про найдорожчу людину – маму – був написаний усім складом гурту Kalush Orchestra. В ньому артисти роблять акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.

Трек Kalush Orchestra Stefania став ніби гімном. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.