Гурт Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022, яке проходитиме у Турині (Італія).
Попри війну, колектив має записати відео виступу, у безпечному місці. Саме цей ролик надішлють організаторам конкурсу.
Проте, якщо до травня нам вдасться вигнати російських окупантів, то хлопці вирушать до Турина, щоб заспівати Стефанію для європейської публіки.
З початком війни РФ проти України букмекери підняли Україну на перше місце на знак солідарності. А ось РФ взагалі виперли з конкурсу.
Проте колективу буде складно записати ролик для Євробачення. Адже Учасники гурту під псевдонімом Килим вступив до лав тероборони Києва. Решта учасників колективу займається волонтерською діяльністю.
Kalush Orchestra – Stefania
Трек Stefania про найдорожчу людину – маму – був написаний усім складом гурту Kalush Orchestra. В ньому артисти роблять акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.
Трек Kalush Orchestra Stefania став ніби гімном. Під цю пісню користувачі мережі створюють патріотичні відео, прославляючи силу ЗСУ та всього українського народу.