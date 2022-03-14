Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении 2022, которое будет проходить в Турине (Италия).

Несмотря на войну, коллектив должен записать видео выступления в безопасном месте. Именно этот ролик будет отправлен организаторам конкурса.

Однако, если до мая удастся выгнать российских оккупантов, то ребята отправятся в Турин, чтобы спеть Стефанию для европейской публики.

С началом войны РФ против Украины букмекеры подняли Украину на первое место на знак солидарности. А вот РФ и вовсе выдворили из конкурса.

Однако коллективу будет сложно записать ролик для Евровидение. Ведь участник группы под псевдонимом Килим вступил в ряды терробороны Киева. Остальные участники коллектива занимаются волонтерской деятельностью.

Kalush Orchestra — Stefania

Трек Stefania о самом дорогом человеке — маме — был написан всем составом группы Kalush Orchestra. В нем артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.

Трек Kalush Orchestra Stefania стал неким гимном. Под эту песню пользователи сети создают патриотические видео, прославляя силу ВСУ и всего украинского народа.