В Україні відгримів відбір на Євробачення 2022. Переможницею стала Аліна Паш із піснею Тіні забутих предків. Саме вона поїде представляти нашу країну до Турину (Італія).

У мережі весь вечір були яскраві обговорення і відбору, і конкурсантів, і журі. Якщо говорити про учасників, то це радше справа смаку. Проте ось погана організація конкурсу – це вже факап для Суспільного. Так би мовити, дебют одноосібного відбору не відбувся за планом. Проблеми зі звуком під час виступу гурту Cloudless (їм потім довелося виходити вдруге) та співачки Джамали.

Ба більше, був моменти, коли ведуча Маша Єфросиніна веде розмову, а позаду неї ходить чоловік та робить свої справи.

Також було чимало проблем під час трансляції та оголошення переможця. Ведучі просто не могли порахувати скільки балів набрав кожен із конкурсантів. Тому в мережі люди, м’яко кажучи, обурюються.

До речі, раніше відбір на Євробачення Суспільне проводило разом з СТБ. Ведучим виступав Сергій Притула, за яким багато хто нині сумує, а в журі сидів легенда конкурсу Андрій Данилко.

Що пишуть користувачі:

Боже, в наступному році, будь ласка, заплатіть СТБ і нехай цей канал організовує відбір. Бо ваша організація це дно.

Все життя — це відбір на Євробачення, а я в ньому Kalush, який Не знаю як базарити.

Дивлюся відбір на Євробачення, маю спостереження: Єфросініна і Джамала прям блискавками один в одного кидають, що за замєс?

Чим мені подобається цей відбір на Євробачення? Тим, що нікого з кандидатів я не слухав 10 років тому

Євробачення без Притули, це не Євробачення. Штучні емоції ведучих.

Зробили з нацвідбору якесь непотрібне шоу. Типу, люди прийшли дивитися й обирати пісні, а не слухати і дивитися на життєві проблеми. Для цього існують інші шоу.

Це чистий крінж. Куди дивилися організатори? Я розумію, що нам не треба привозити Євробачення сюди, і тому треба обрати когось, хто не виграє, але ж не настільки.

Нині зійшовся ретроградний Меркурій і Венера у хутрі, що мене так бомбить. А ні, це цьогорічне Євробачення.

Чому не зробили голосування на Євробачення в Дії?

Відбір на Євробачення без Притули і Данилка вже не обіцяє нічого хорошого.

Взагалі я вважаю, що цього року на Євробачення ми маємо відправити пісню Лента за лентою, і співати її має хор львівської Академії сухопутних військ.

Судді Нацвідбору намагаються вирахувати, хто все ж таки поїде на #Євробачення pic.twitter.com/1JLAvpDt8c — Olena Shiyan (@OlenkaSh_) February 12, 2022

***овий Лодигін режисер, раз не може виділити ключове у композиції. Це я про його пояснення трійки #Калуш. Відбір Євробачення – іспанський сором. — Maria Nitowski (@nitowskimaria) February 12, 2022

Відбір всрано організований. Всрано проведений. Всрано закінчений.

Просто розбили мені серце#Vidbir2022 — насця (@KotykBratyk) February 12, 2022

Цей відбір був повним позором для суспільного і України. Мені соромно перед європейцями, які це дивились. Я досі в шоці. — ålexis (@HowlPixie) February 12, 2022